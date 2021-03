Las tres claves que podrían indicar que 'You All Over Me' de Taylor Swift va dirigida a Joe Jonas

Taylor Swift ha sido una de las estrellas que ha salvado 2020, musicalmente hablado, con el lanzamiento de sus discos Folklore y Evermore.

Ahora, tras ganar el Grammy al Mejor Álbum del año con Folklore, la artista ha sorprendido a sus millones de seguidores con el anuncio de la publicación de un nuevo álbum recopilatorio con temas inéditos escritos en 2008.

Uno de esos temas, que ya se puede escuchar, es You All Over Me. La canción, que se estrenó el jueves 25 de marzo, está obsesionando a los fans de la artista por, según éstos, estar llena de referencias a Joe Jonas. Ambos artistas fueron pareja durante 2008, cuando tenían 19 años.

La teoría no va mal encaminada ya que Taylor Swift es conocida por plasmar sus sentimientos y experiencias personales en sus canciones. Muchos de sus temas están directamente relacionados con sus exparejas y en más de una ocasión la cantante lo ha llegado a confirmar.

Con esta afirmación sobre la mesa y teniendo en cuenta que escribió la canción cuando era pareja de Joe Jonas, You All Over Me tiene todas las papeletas para ser una canción que hable del integrante de los Jonas Brothers. Estos son los motivos para pensar que es así:

1. Año 2008

La relación de Joe Jonas y Taylor Swift fue corta pero intensa. La pareja comenzó a salir en el año 2008, momento exacto en el que Taylor Swift escribió todas las canciones de su nuevo álbum.

La primera pista se encuentra en el propio periodo de tiempo. Ese mismo año, tres meses después de empezar el noviazgo, Joe Jonas cortó con ella con una simple llamada de teléfono. Tiene pinta de que pudo sentirse lo suficientemente triste y dolida como para escribir una canción tan melancólica como You All Over Me

2. El mes de junio

En uno de los versos, Taylor escribe: "The best and worst day of June was the one that I met you” (Lo mejor y lo peor del mes de junio fue el conocerte a ti). Una frase muy reveladora que esconde la segunda pista.

La pareja se conoció en el mismo mes de junio y pocas semanas después comenzaron a salir públicamente.

Su amor fue breve. Joe Jonas cortó con ella en el mes de octubre, dando tiempo suficiente a la cantante de escribir una canción tan desgarradora como You All Over Me como forma de expresar su dolor y sus sentimientos.

3. La canción Last Kiss

Justo después de ese mismo verso, la cantante recita: "With your hands in your pockets" (con las manos en los bolsillos). Una referencia que recuerda a otra canción de la Taylor Swift, Last Kiss.

En ella, que también se sospecha que está dedicada a Joe Jonas, la cantante escribió unas palabras muy similares: "I love how you walk with your hands in your pockets" (Amo como andas con las manos en los bolsillos).

Los memes que deja la canción

Ya sea verdad que Taylor Swift compuso la canción pensando en Jonas o ya sea una especulación de los fans, lo que está claro es que You All Over Me es un fenómeno en redes sociales.

De hecho, muchos seguidores se han tomado la canción con humor, especialmente los de la cantante que no han dejado de compartir memes e imágenes tratando imaginar la reacción de Joe Jonas a la canción y cómo Taylor Swift estará viviendo el momento en su casa después de tantos años.

Ahora queda esperar a que el disco recopilatorio vea la luz para saber si el proyecto esconde nuevas canciones y dedicatorias. Lo veremos muy pronto ya que está anunciado su lanzamiento para este mismo año. Además, al contar con 26 canciones, es fácil que haya algún otro guiño.

Letra de 'You All Over Me' de Taylor Swift

Once the last drop of rain has dried off the pavement

Shouldn't I find a stain, but I never do

The way the tires turn stones, on old county roads

They leave 'em muddy underneath

Reminds me of you

You find graffiti on the walls of old bathroom stalls

You know, you can scratch it right off

It's how it used to be

But like the dollar in your pocket that's been spent and traded in

You can't change where it's been

Reminds me of me

I lived, and I learned

Had you, got burned

Held out, and held on

God knows, too long

And wasted time, lost tears

Swore that I'd get out of here

But no amount of freedom gets you clean

I've still got you all over me

The best and worst day of June

Was the one that I met you

With your hands in your pockets

And your 'don't you wish you had me' grin

But I did, so I smiled, and I melted like a child

Now every breath of air I breathe reminds me of then

And I lived, and I learned

Had you, got burned

Held out, and held on

God knows, too long

And wasted time, lost tears

Swore that I'd get out of here

But no amount of freedom gets you clean

I've still got you all over me

I lived, and I learned

And found out what it was to turn around

And see, that we

Were never really meant to be

So I lied, and I cried

And I watched a part of myself die

'Cause no amount of freedom gets you clean

I've still got you all over me

I've still got you all over me

Still got you all over me

