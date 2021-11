La cantante lanza el segundo videoclip de la reedición de su disco 'Red', que ha vuelto a editar con el objetivo de recuperar el control de su música. En el clip 'I Bet You Think About Me', dirigido por Blake Lively, la cantante atormenta a un novio que está a punto de casarse.

Taylor Swift vuelve a hacer las delicias de sus swifties lanzando el videoclip de I Bet You Think About Me, un tema incluido en la reedición de su disco de 2012, Red. Este nuevo álbum, bautizado como Red (Taylor's Version), contiene 30 nuevas versiones con las que la artista pretende volver a ser propietaria de su propia música tras los problemas con su exmanager Scooter Braun, que compró la antigua discográfica de Taylor por 300 millones de dólares.

No es la primera vez que Taylor se empodera para salir airosa de polémicas y ataques. En su disco Reputation (2017) carga contra Kanye West y el desprecio público que el rapero tuvo hacia ella quitándole el micrófono en pleno escenario cuando agradecía su premio MTV a Mejor Vídeo en el año 2009.

Sabotear una boda en la que podrías haber sido la novia

Después de rememorar su historia de amor con Jake Gyllenghal en el videoclip de All Too Well, la cantante vuelve a centrar la temática del clip en el amor y el dolor de la ruptura. Esta vez la artista se viste de un simbólico rojo (color que da nombre al disco) para sabotear una boda en la que el novio, interpretado por Miles Teller, tiene una cara oculta que solo Taylor conoce.

"Apuesto a que estás pensando en mi", dice el título de la canción, frase que Taylor no deja de repetir para atormentar al novio mientras disfruta haciendo travesuras como una niña en un parque de atracciones. Mordiscos al pastel, cortes de manga y una actitud gamberra en un clip escrito y dirigido por la actriz Blake Lively.

La bufanda de Jake Gygllenghal

No es la primera vez que los fans de Taylor Swift ven una bufanda en una de las escenas de sus vídeos. Se trata de uno de los 'easter eggs' (huevos de pascua) escondidos en los clips de Taylor, y adivinarlos es uno de los pasatiempos favoritos de sus fans.

En un momento del vídeo (minuto 2:10) Taylor regala a la novia una bufanda roja, un accesorio que tiene mucha historia detrás y está directamente relacionado con la relación que la cantante tuvo con el actor Jake Gygllenghal.

Durante su noviazgo, que comenzó en 2010, Taylor olvidó una de sus bufandas en casa de la hermana de Jake Gygllenghal. Un despiste que no sería nada del otro mundo si no fuera porque, cuando la relación se rompió, el actor le devolvió a Taylor todas sus cosas excepto la mencionada bufanda. Además, parece que Gygllenghal le cogió gusto a la prenda, porque después de la ruptura la lució varias veces en público.