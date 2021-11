Todo sobre 'All Too Well', el corto de Taylor Swift inspirado en su relación con Jake Gyllenhaal

Taylor Swift estrena el corto 'All Too Well', inspirado en su relación con Jake Gyllenhaal // Instagram

En medio de su lucha por tratar de recuperar el control sobre su música, Taylor Swift acaba de estrenar el corto All Too Well . Los fans de la cantante no hacen más que hablar sobre este nuevo videoclip y la historia detrás de su ruptura con Jake Gyllenhaal .

Esta madrugada, la cantante Taylor Swift ha estrenado el exclusivo videoclip de All Too Well con motivo del lanzamiento de Red (Taylor's Version), uno de los más esperados por sus fans, pues promete contarnos la historia oculta de su ruptura con el actor Jake Gyllenhaal.

Dirigido y escrito por ella misma, este corto de 14 minutos está protagonizado por los conocidos actores Sadie Sink (Stranger Things y Fear Street) y Dylan O’Brien (El corredor del laberinto y Teen Wolf), y cuenta la historia de una ruptura entre dos personas, al igual que la canción en la que se basa.

Según la propia cantante explicó en una entrevista de noviembre de 2020 con la revista Rolling Stone, Red fue su "único álbum de ruptura real". Ahora, la reedición del disco y el lanzamiento de All Too Well ha vuelto a traer a la escena la relación que inspiró el disco: la que mantuvieron Taylor Swift y Jake Gyllenhaal en el año 2010.

'All Too Well': todo sobre su ruptura con Jake Gyllenhaal

All Too Well es la canción por excelencia de ruptura, acreditando a Taylor como una de las mejores compositoras de todos los tiempos. En esta balada, la cantante se desahogó sobre el sufrimiento que vivió tras la ruptura con el actor Jake Gyllenhaal.

Según parece, el propio intérprete rompió la relación porque no se sentía cómodo con la atención mediática que empezaron a recibir. Además, la diferencia de edad en la pareja también fue un punto de quiebre en el amor que ambos se profesaban y la artista ha dejado entrever en alguna ocasión que el propio Gyllenhaal trató de ocultarla durante mucho tiempo: “Dijiste que si hubiéramos tenido una edad más cercana, tal vez hubiera salido bien / Y eso me dio ganas de morir”.

Así, en el video la cantante ha querido mostrar a través de la historia de sus dos protagonistas todo lo que no sabemos sobre su ruptura con el actor de Brokeback Mountain.

Jake Gyllenhaal y Taylor Swift // Twitter

Todo lo que oculta el corto de 'All Too Well'

Aunque no ha sido confirmado por ninguno de los dos, lo cierto es que All Too Well retrata a la perfección lo que fue la relación de Jake Gyllenhaal y Taylor Swift durante los últimos meses de 2010.

En este corto recién lanzado, la cantante nos muestra todo aquello que no conocíamos sobre ese amor, ya pasado, y rememora la historia desde los inicios de la relación hasta la ruptura. Además, también se ha incluido a sí misma, representando la madurez que ha conseguido a lo largo de estos años de experiencia, desde sus dulces 21 años hasta ahora, con el lanzamiento de la nueva versión de Red.

Para ello, Taylor ha dividido el corto en seis capítulos que explican todos los secretos ocultos detrás de su relación con Jake Gyllenhaal: desde la manera en la que la diferencia de edad afectó hasta la ausencia del actor en el cumpleaños de la artista estadounidense.

The first crack in the glass

El primer capítulo, llamado The first crack in the glass (La primera grieta en el vaso), cuenta los inicios de la relación entre Taylor Swift y Jake Gyllenhaal. En él, Sadie Sink y Dylan O'Brien dan rienda suelta a su amor en un paisaje otoñal, al igual que hicieron Taylor y Jake en su momento, y demuestran que se quieren con grandes muestras de afecto.

Poco después vemos cómo, por primera vez, la diferencia de edad entre ambos se convierte en un obstáculo real para el desarrollo de su relación. En aquel momento, la cantante tenía 21 años, mientras que el actor contaba con 30, una diferencia muy similar a la de Sink (19) y O'Brien (30) durante la grabación del corto.

En este punto, ambos tienen su primera discusión, después de que Dylan soltase la mano de Sadie durante una cena con los amigos de él. Muchos fans señalan, además, las similitudes de esta escena con la película A Marriage Story, de la que Taylor aseguró ser muy fan.

Sadie Sink y Dylan O'Brien en 'All Too Well' // YouTube

Are you real?

En el segundo capítulo, Are you real?, Taylor nos muestra cómo, a pesar de esa primera pelea, la relación sigue su curso y ambos se muestran más enamorados que nunca. Aquí vemos cómo Sadie y Dylan bailan frente al frigorífico, siguiendo textualmente la letra de la canción de Taylor.

Sin embargo, en este punto también oímos una de las frases más recordadas de la canción: "You kept me like a secret, but I kept you like an oath (Me mantuviste como un secreto / Pero yo te mantuve como un juramento...)". Así, Taylor nos da a entender que, aunque se querían, Gyllenhaal siempre trató de mantenerla alejada del hecho de ser su pareja por la diferencia de edad.

The breaking point

Esta tercera parte, The breaking point, habla del momento en el que la relación empieza a romperse, tal y como su propio nombre indica. Aquí vemos que fue Jake el que puso el punto final a la relación y que eso afectó mucho a Taylor, que pasó meses destrozada a causa de esta ruptura.

Sadie, la protagonista del corto, aparece en numerosas ocasiones llorando y retorcida del dolor por el final de su amor. Es en este punto también cuando Taylor desarrolla la historia detrás de la ausencia de Gyllenhaal en su fiesta de cumpleaños, cosa que nos recuerda con su nostálgica letra: “Se supone que debería ser divertido cumplir 21”.

Sadie Sink en 'All Too Well' // YouTube

The Reeling

En el cuarto capítulo, The Reeling, es cuando Taylor se da cuenta de que las cosas no serán nunca iguales y que debe dejar ir ese amor para siempre. Renunciar a ese amor tan fuerte, porque le está haciendo daño a sí misma y está manteniéndola alejada de su camino.

The Remembering

En el quinto capítulo, The Remembering, el protagonista, Dylan O'Brien, aparece recordando todos los momentos que vivieron juntos. Desde las pequeñas discusiones hasta las grandes demostraciones de amor, todo uno a uno pasa por su cabeza.

Y es que, a pesar de todo, no ha dejado marchar el recuerdo de ese amor y la bufanda olvidada que él todavía mantiene es el símbolo de todo aquello que representó su relación en su día: "Pero guardas mi vieja bufanda de aquella primera semana / porque te recuerda a la inocencia y huele a mí. / No puedes librarte de ella / porque te acuerdas de todo demasiado bien".

Thirteen Years Gone

En este punto del corto, han pasado 13 años desde que la historia de amor entre Sadie y Dylan. Ella, ya adulta (en este punto es Taylor quien se encarga de dar vida a la protagonista del video), sigue cargando con los recuerdos de esa relación que la acompañarán de por vida.

Sin embargo, ya no vive ese amor de la misma manera y ha plasmado todos sus sentimientos que le despertó ese primer amor en un libro, titulado All Too Well.

Él, por su parte, la observa desde la lejanía mientras presenta su obra y se aleja, mientras fuera del local donde ella presenta su libro nieva y hace frío, como ocurre al inicio de la canción.

Al igual que la protagonista del corto, alter ego de Taylor, la cantante estadounidense también nos muestra sus sentimientos en la reedición de Red (Taylor's Version) y, ahora más que nunca, nos deja meternos en su cabeza y conocer cómo fue su relación y ruptura con Jake Gyllenhaal.