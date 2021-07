Los terribles comentarios de DaBaby sobre sobre los gays y el VIH: Dua Lipa o Demi Lovato se revelan en su contra

Jonathan Kirk, más conocido como DaBaby, ha protagonizado unos desagradables comentarios homófobos durante su concierto en Miami. El rapero ha mostrado su ignorancia frente al VIH y la estigmatización que existe frente a este virus y otras enfermedades de transmisión sexual.

Sin venir a cuento, de repente DaBaby les hizo una absurda petición a los asistentes de su concierto: "A los que se han presentado hoy aquí sin SIDA, u otras de esas enfermedades de transmisión sexual que hacen que te mueras en dos o tres semanas, poned vuestro teléfono en alto con la linterna encendida".

No contento con eso, invitó a hacerlo también "a las chicas que el c*ño les huele a agua, a los chicos que no chupan p*llas en los aparcamientos".

Unos comentarios con los que dejó clara su falta de información sobre las enfermedades de transmisión sexual y se sumó a la estigmatización que siguen sufriendo los hombres homosexuales relacionadas con el VIH.

Demi Lovato o Dua Lipa, 'horrorizadas' con DaBaby

Unas declaraciones por las que le han llovido merecidísimas críticas, entre otras de artistas tan conocidas como Demi Lovato. La artista, que también es una gran defensora de los derechos LGTBIQ, ha compartido una publicación del también activista Matt Bernstein denunciando que "el VIH no una enfermedad de gays".

"Durante décadas, se ha asociado al hombre gay y al VIH/SIDA como excusa para perpetuar narrativas dañinas, dolorosas y falsas sobre personas queer. Las personas heterosexuales formaron el 23% de diagnósticos por VIH en EEUU en 2019. El VIH es un virus que cualquier persona puede contraer, sin importar su género, sexualidad o raza", se añade en la publicación.

De esta manera, Demi Lovato se sumaba a la petición de retirar a DaBaby de una de las canciones que más éxito están teniendo este año: el remix de Levitating de Dua Lipa.

Por su parte, Dua Lipa se ha pronunciado a través de Instagram Stories: "Estoy sorprendida y horrorizada por los comentarios de DaBaby. Sinceramente no reconozco a la persona con la que he estado trabajando. Sé que mis fans saben que mi corazón está con ellos y que apoyo 100% a la comunidad LGBQ. Necesitamos unirnos para luchar contra el estigma y la ignorancia relacionada con el VIH/SIDA".

Las disculpas de DaBaby refirman su homofobia

Ante toda la polémica, DaBaby ha querido explicarse a través de redes sociales. Lo que parecía ser una "aclaración", no es más que una reafirmación de su ignorancia y homofobia.:

"Dije 'si no tienes SIDA, enciende la luz de tu móvil. Si tu no vas chupando p*llas en los aparcamientos, enciende la luz de tu móvil. Las luces se encendieron, -de gays y heteros- ¿Queréis saber por qué? Porque incluso mis fans gays no tienen maldito SIDA, estúpidos. Ellos no tienen SIDA. Mis fans gays se cuidan. Ellos no son gays desagradables . ¿Entendéis lo que os digo? No son basura de la calle".