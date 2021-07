"Que me comparen con esos monstruos es algo que está acabando conmigo": Marc Seguí pide disculpas por sus tuits homófobos

Marc Seguí no quiere estar en el foco de la polémica y menos aún por lo que dijo en 2017. La opiniones homófobas que vertió en Twitter hace cuatros se han vuelto en su contra después de que este fin de semana condenase el asesinato del joven Samuel de A Coruña, golpeado hasta la muerte al grito de 'maricón' según contaron sus amigos.

"Samuel no ha fallecido, a Samuel lo han matado", escribió en Instagram Stories el cantante, al que le recordaron frases escritas en el pasado como "curra y calla, maricón" y "no vuelvas a insultarme o te mataré, mujer de mierda".

El usuario de Twitter @ItsMalbert compartió estos y otros tuits este martes y ese mismo días, doce horas después, Marc Seguí compartió un extenso vídeo a través de Instagram Stories para pedir perdón.

"Quiero pedir disculpas públicamente", empieza diciendo en su publicación, en el que reconoce lógico estar en el foco: "Lo primero que quiero decir es que acepto todas las críticas que he tenido, que ha habido hasta ahora, y las que va a haber obviamente después de esta charla".

Marc Seguí se refiere a los tuits que escribió en 2017. "Hace unos años me puse a tuitear burradas increíbles, haciendo el gilipollas con motivo de llamar la atención. Lógicamente era un chaval sin conocimiento, que convivía con actitudes y comportamientos que eran asquerosos", asegura el cantante que grabó este vídeo de madrugado: "Estoy avergonzado de que en algún momento de mi vida haya podido poner cosas tan heavys. Tengo muchas cosas que aprender, obviamente, y quiero formar parte de una sociedad justa".

"No quiero formar parte del bando opresor"

"Obviamente el desconocimiento no me exime de la culpa, ni la edad que tenía en ese momento. Por eso estoy aquí, quiero pedir perdón y deciros que me arrepiento y que obviamente después de todo esto quiero ser mejor persona", continúa Seguí, que sabe que tiene "una responsabilidad con el mundo queer, el mundo LGTBI+": "Gracias a ellos hoy soy como soy, hoy visto como visto y también quería decir que si no me he posicionado antes públicamente es porque cuando hice los tuits hice las cosas mal. Fui un cobarde total. No hice las cosas cómo tenían que hacerse y tenía miedo".

El vídeo de Seguí sirve para recordar su apoyo al colectivo y condenar, de nuevo, el asesinato de Samuel.

"Después de lo que ha pasado este fin de semana, sobre todo después del asesinato de Samuel, muchísima gente me ha comparado con esos monstruitos, con esa gentuza, por mis tuits o por mensajes de mí que no soy, y quería decir que me comparen con gente así es algo que está acabando conmigo. Es algo que no puedo explicar, es algo que me parte en dos", añade el cantante que insiste en pedir perdón por sus agresiones verbales:

"Obviamente no quiero formar parte del bando opresor, todo lo contario. Quiero aprender, quiero agradecer, quiero compartir y sobre todo quiero hacer de cualquier sitio en le que yo esté presente un lugar seguro para cualquier personal del colectivo y sé que aún me queda mucho para hacerlo bien pero de verdad que quiero hacerlo".