The New York Times dedica una espectacular portada al 'increíble viaje de Rosalía': "Yo empecé de cero"

EN LA EDICIÓN DE SU REVISTA THE NEW YORK MAGAZINE

El prestigioso diario The New York Times dedica la portada de la revista que acompaña la edición impresa del periódico el próximo domingo, The New York Times Magazine, a la cantante española, e incluye un amplio reportaje desde los inicios de su carrera hasta convertirse en una “mega-estrella”: 'El increíble viaje de Rosalía, del flamenco a megaestrella'.