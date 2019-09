Rosalía cumple 26 años en un año lleno de éxitos como artista

Green Day estrena 'Father Of All...', primer avance de su próximo álbum 'Father Of All Motherfuckers', que verá la luz el 7 de febrero de 2020. Tal como ellos mismos explican, han presentado este primer single con un videoclip en el que querían hacer algo con "el baile, la ansiedad, el tribalismo, la alegría.. o directamente sobre la violencia". ¡Y aquí tienes el resultado!