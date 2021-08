The Offspring expulsa a su batería, Pete Parada, por no vacunarse contra el COVID-19

El batería del grupo The Offspring ha comunicado que la banda ha prescindido de él porque no ha querido vacunarse contra el COVID-19 . Las razones que él alega no son negacionistas, sino un motivo de salud.

El grupo de punk-rock The Offspring se acaba de quedar sin batería. El integrante Pete Parada, que llevaba 14 años en el grupo, ha sido expulsado por no querer ponerse la vacuna contra el COVID-19. Parada ha explicado en una carta en sus redes sociales que si no se inmuniza no es porque no crea en la vacuna, sino que no lo hace por razones médicas.

En el extenso hilo (son 17 tweets) Parada cuenta que sufre del síndrome de Guillain-Barré, una enfermedad rara por la que el que el sistema inmunitario del organismo ataca a los nervios, con síntomas que van desde hormigueo en las extremidades y debilidad física que en algunos casos puede agravarse hasta generar dificultades para respirar.

El ya exbatería de The Offspring explica también que ya ha pasado el coronavirus con "síntomas leves", pero que las contraindicaciones que tiene la vacuna respecto a su enfermedad le hacen considerar que los riesgos están muy por encima de los beneficios, por lo que ha tomado esta decisión que le ha costado su puesto en la banda.

Por otra parte, Parada quiere aclarar que no culpa a sus compañeros. "Están haciendo lo que consideran que es mejor para ellos y yo estoy haciendo lo mismo. Les deseo lo mejor", explicó. Eso sí, atacó a las directrices de la industria musical, que no contempla casos como el suyo: "Espero que podamos aprender que hay espacio para todas las perspectivas y temores. Evitemos esta tendencia desafortunada a dominar, deshumanizar y cerrar puertas a otros. La población que duda no es un grupo monolítico y necesita ser escuchada".