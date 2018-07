'This house is not for sale', el nuevo disco de estudio de Bon Jovi

Bon Jovi está ultimando un nuevo trabajo de estudio con temas inéditos que llevará por título This house is not for sale y llegará a las tiendas este próximo mes de marzo .

La banda de New Jersey incluye, junto al vocalista, Jon Bon Jovi, a los miembros originales Tico Torres y David Bryan. Además de completar el resto de grupo con el bajista Hugh McDonald y a los guitarristas Phil-X y Matt O'Ree.

"No podría componer You give love a bad name ahora. Eso lo hice con 25 años pero no ahora con 53. El nuevo disco va sobre la integridad. La integridad importa y nos encontramos en un punto de nuestra carrera en el que no nos queda nada más que demostrar", ha declarado el vocalista Jon Bon Jovi sobre el contenido del próximo álbum.