Así ha sido la actuación de España en Eurovisión Junior 2025 con Gonzalo Pinillos

Gonzalo Pinillos y su camisa con un mapamundi han llegado al escenario de Eurovisión Junior 2025 con un objetivo: rendir homenaje a los personajes de ficción que nos impulsan a perseguir nuestros sueños.

Desde Tiflis (Georgia), el representante de España ha defendido su canción Érase Una Vez (Once Upon a Time) con una voz potente y una presencia escénica acorde a su experiencia como actor de musicales. Al principio de su actuación, Gonzalo Pinillos se ha fundido con el piano hasta que el baile ha inundado el escenario. Al final, se ha subido a una plataforma móvil con forma de estantería circular para proyectar el último verso del tema: "¡Todo es posible!".

Junto a dos jóvenes bailarines, el artista ha estado rodeado de libros apilados en escalera en los se leen títulos como Alicia en el país de las maravillas o Las aventuras de Pinocho en diferentes idiomas.

La escenografía ha estado muy alineada con la letra de la canción, que reivindica la importancia de la lectura y de la imaginación: "Y cantar por cielo, tierra y mar / Más allá, yo quiero imaginar / When I read I feel / That everything is possible / Everything is possible!", dice el estribillo. Además, el tema menciona a numerosos personajes de cuentos e historias universales: Peter Pan, Alicia, Astérix, Obélix, Naruto...

Gonzalo Pinillos quería que la temática de su canción tratara sobre "ser quien eres sin dejar que los demás te juzguen" y, aunque "suena muy cliché", sobre "perseguir tus sueños". El suyo siempre ha sido representar a España en el festival... ¡y se ha hecho realidad! Al final, ha quedado en la quinta posición con 152 puntos, con 98 del jurado y 54 del público.

Quién es Gonzalo Pinillos

Gonzalo Pinillos, nacido en Madrid y con 14 años de edad, es un cantante madrileño que ya probó suerte en el casting de Eurovisión Junior en 2024, pero no fue seleccionado. Sin embargo, este año Gonzalo brilló por encima de los 270 candidatos del casting y fue seleccionado gracias a su versión de Defying Gravity, de Wicked.

Formado en interpretación, canto, expresión corporal y técnica audiovisual por la escuela de interpretación Mario Bolaños, ha participado en grandes proyectos musicales, ganando tablas sobre el escenario. Su mayor papel fue como protagonista en Los Chicos del Coro, encarnando a Pierre Morhange en 2024 y 2025, pero también participó previamente en el musical School of Rock en 2023 y en Billy Elliot en 2024.

A partir de noviembre, empezó a formar parte también del elenco de Oliver Twist, justo un mes antes de su debut en el XXIII Festival de la Canción de Eurovisión Junior.