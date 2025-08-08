Tini estrena 'De papel': ¿Una canción para Rodrigo de Paul?

Hace un año que Tini se abrió con sus fans y lanzó su álbum más personal, un mechón de pelo, que tuvo una gran acogida. Sin descanso, y hasta habiendo creado su propio festival, Futtura, este 2025 Tini se ha adentrado además en nuevos proyectos cinematográficos, donde vamos a poder disfrutar de sus dotes de actuación en Quebranto.

Pero si algo no sabe hacer a argentina es alejarse de la música, por ello, en paralelo, ha seguido lanzado sencillos y batiendo todos los récords con blackout, tema estrenado en enero en colaboración con Emilia y Nicki Nicole. Pero esta vez parece que Tini vuelve a desnudarse con sus fans en De papel un nuevo tema del que la argentina ya nos adelantó algunas letras, que cuadraban con los rumores de reconciliación con el futbolista argentino Rodrigo De Paul.

"Nos sobran las razones para volver a vernos", "Quiero el tiempo regresar, quiero volver a empezar" son algunas de las frases que más han capturado la atención de los fans. Sabemos que la pareja lo dejó de manera amistosa en 2023, tras casi tres años de relación con un comunicado conjunto. "Tuve la oportunidad de conocer a una persona que quiero y respeto mucho", reza el tema, lo que señalaría el regreso de un romance entre ambos. Además, las semejanzas de sus últimas publicaciones en Marruecos y hasta una posible pedida de mano de por medio son el escenario ideal para esta canción.

Aunque debido a la diferencia horariaDe papelha llegado a España el 8 de agosto, en Argentina, país natal de ambos, se estrenó el 7, coincidiendo con el número que luce De Paul en su nueva equipación en Miami, la que lleva en la nacional y la que llevó con el equipo rojiblanco. Sin duda debe ser para él un número especial.

Ellos aún no se han pronunciado al respecto, pero los fans ya han sacado sus propias conclusiones y no pueden estar más emocionados, más aún si esto lleva a que su artista favorita plasme su lado más sincero y reflexivo en sus canciones. De papel, título que "casualmente" suena fonéticamente similar al apellido del futbolista, refleja el lado más introspectivo de Stoessel, una canción que apuesta por volver a ese lugar dónde te has enamorado pese a los desafíos que eso conlleva, para así reconstruir la relación y volver a sentir la conexión, que realmente, nunca llegó a desaparecer.

Sola y melancólica, mientras mira un paisaje silvestre por la ventana de un coche, Tini reflexiona en la parte trasera del coche sobre volver con ese amor que una vez fue y espera que, en un futuro, vuelva a ser, y es que, pese a las dificultades: "Al fin y al cabo el amor es una locura, y enamorarse pareciera que requiere ir en contra del mundo" tal y como explica Tini al final de De papel.

Letra de 'De Papel'

Ey pienso en el pasado desde que no estás

pienso en el presente por si volverás

quiero el tiempo regresar quiero volver a empezar

Ey tantas veces la cagamos tantas veces lo arreglamos

hoy pasó otra vez pero esta vez no sé nos alejamos

o me llamas tú o te llamo yo esto no acabó

nadie va a ganar en este juego

Porque así somos tú y yo

vivimos con heridas en la piel

pero no nos terminan de doler

nos sobran las razones para volvernos a ver

Porque así somos tú y yo

pero al final lo hacemos sin querer

será que no nos sabemos querer

prendiéndonos en fuego cuando somos de papel

No es empezar de cero cuando el cero pongo a la derecha

y mi sospecha es que entre más me quieres más me echas

sí vos haces que me vaya pero hacés que me venga

Y no hace falta el alcohol pa´ que tu boca me pre´

prenda por prenda me quité y la puerta la cerré

pa´ que no escuche nadie a un reggaetón puse play

Y solo saben las sábanas los besos que tú me das

te fuiste pero ahora yo quiero más

baby hagamos las pases si te nace

ven hacerme todo eso que me haces

Te extraño como siempre

volvamos como siempre

Porque así somos tú y yo

vivimos con heridas en la piel

pero no nos terminan de doler

nos sobran las razones para volvernos a ver

Porque así somos tú y yo

pero al final lo hacemos sin querer

será que no nos sabemos querer

prendiéndonos en fuego cuando somos de papel

de papel

Al fin y al cabo el amor es una locura

y enamorarse pareciera que requiere ir en contra del mundo