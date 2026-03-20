TINI y Rodrigo De Paul anuncian que se casan en el videoclip de 'Dos Amantes'

TINI llega con todo con el estreno de Dos Amantes, su nuevo single que ha dado mucho de qué hablar desde que la argentina lo anunciara.

Esta colaboración con Ulises Bueno supone toda una revolución en la carrera de la artista. Y es que el tema se ha estrenado en pleno conflicto entre Emilia, TINI y María Becerra, pero además la intérprete de Cupido ha tirado la casa por la ventana con todo lo que ha mostrado en Dos Amantes.

Ya desde el avance descubrimos cameos de altura: reconocidos rostros de Argentina como Susana Giménez, Cacho Deicas, y Rodrigo de Paul, pareja de TINI, acompañado por el Leo Messi.

Con ritmo de bachata, la artista le canta a los amores de siempre con su propia historia: "No se dejaron de amar/ No importa lo que digan ni la clase social / No importa que sus padres los quieran separar / Juraron que por siempre los dos se iban a amar".

Tarta nupcial de TINI y De Paul en el videoclip de 'Dos amantes' | YOUTUBE

Y todo ello con un videoclip donde los cameos y los dos intérpretes de la canción celebran una especia de convite, hasta que Susana Giménez les pregunta directamente a De Paul y TINI que "el casorio para cuándo".

Una forma de hacer pública su relación

Desde que TINI y Rodrigo De Paul retomaron su relación el año pasado, la pareja no había confirmado su romance pese a dejarse ver en los mismos sitios. Y Dos Amantesha sido esa confesión de amor que necesitaban los fans de la argentina.

Durante estos meses se rumoreaba que la artista y el futbolista se iban a casar, y con el videoclip de este nuevo tema parece que la argentina ha terminado por confirmarlo: además de la propuesta de Susana Giménez y la mirada cómplice de los implicados, en el vídeo musical aparece una tarta nupcial con las figuras de ellos sobre ella.

Todas estas confesiones en tan solo una canción ha revolucionado a los fans de TINI, que celebran el amor de la pareja y la etapa que está viviendo la intérprete de Miénteme.