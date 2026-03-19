La inesperada aparición de Messi en el videoclip de 'DOS AMANTES' de TINI

TINI calienta los motores para su nueva canción en plena gira de Futttura. Y es que la artista ha compartido un adelanto de su próximo single, que llegará acompañado de su videoclip.

Se trata de DOS AMANTES, una nueva canción que reflexiona sobre los amores de antes. La cantante ha adelantado que estrenará en directo el tema en su concierto en Córdoba (Argentina) para celebrar su cumpleaños.

Pero DOS AMANTES estará disponible en las plataformas este 19 de marzo a las 21:00 horas, mientras que en España habrá que esperar a la madrugada del 20 de marzo a la 1:00 horas, hora peninsular.

En la publicación aparece un tráiler del videoclip, protagonizado por reconocidos rostros de Argentina como Susana Giménez, Cacho Deicas y Ulises Bueno, que reciben cartas para vivir "como esos amores de antes".

Pero lo que más ha revolucionado tanto a los fans de TINI como a los fanáticos del fútbol es la aparición de Leo Messi en este primer fragmento del vídeo musical.

El futbolista acompaña a su compañero de profesión Rodrigo de Paul, pareja de TINI. Ambos irrumpen en la que parece la casa de la artista con una bolsa de hielos. Todavía falta por ver el videoclip al completo, pero las expectativas están por las nubes.