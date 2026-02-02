Todas las actuaciones de los premios Grammy 2026

Los Grammy 2026 fueron una de las galas más especiales hasta el momento. la 68º edición de los premios de la música inundaron el crypto.com Arena de Los Ángeles con reivindicaciones y momentos emotivos, pero también con actuaciones del o más variadas y destacadas.

El escenario de los premios acogió la vuelta de Justin Bieber después de cinco años sin actuar, mientras que Lady Gaga deleitó al público con una versión de lo más rockera de Abracadabra. Bruno Mars y Rosé lo dieron todo con APT. y Sabrina Carpenter sedujo con Manchild.

Recopilamos todas las actuaciones:

Addison Rae

Una de las artistas del momento demostró sus dotes de baile al interpretar su canción Fame is a gun, conquistando al público.

Alex Warren

Con una actuación digna de cine, Alex Warren cantó su himno Ordinaryincluso entre los pasillos del crypto.com Arena y entre el público. Ya en el escenario demostró que es un gran artista escénico.

Andrew Watt, Slash, Post Malone, Duff McKagan y Chad Smith

Ozzy Osbourne ha estado presente en la gala a modo de tributo, en la voz de grandes artistas que han querido recordar al rockero sobre el escenario meses después de su fallecimiento.

Brandy Clark, Reba McEntrire y Lukas Nelson

Acompañada por Brandy Clark y Lukas Nelson, McEntire cantó por primera vez en los Grammy para dedicarle su canción Trailblazer a su difunto hijastro Brandon Blackenstock, quien falleció trágicamente el pasado agosto.

Bruno Mars y ROSÉ

APT. fue una de las actuaciones más destacadas. El dúo llevó al escenario de Los Ángeles una de las canciones del año y demostraron juntos su carisma con guitarra eléctrica incluida.

Clipse y Pharrel Williams

Con un coro gospel, Clipse y Pharrel Williams interpretaron So far ahead, con mucha epicidad y elegancia.

Justin Bieber

El artista sorprendió al subirse al escenario del Crypto.com Arena tan solo con unos calzoncillos y calcetines puestos. El artista interpretó con mucha sensibilidad su canción YUKON.

KATSEYE

El grupo de K-Pop KATSEYE hizo bailar a todos los presentes con su tema Gnarly, que animó aún más la gala.

Lady Gaga

La excentricidad de Gaga se mimetizó con su gran talento mientras entonaba con mucha garra Abracadabra, a la vez que tocaba con fuerza dos sintetizadores y deleitaba con sus 'monstruosos' pasos de baile con una versión rockera del hit.

Ms. Lauryn Hill

Otro de los homenajes de la noche fueron D'Angelo y Roberta Flack de la mano de Ms Lauryn Hill, que conmocionó a todo el Crypto.com Arena rodeado de una orquesta y un coro.

Leon Thomas

Después de ganar el Grammy, Leon Thomas interpretó su tema Mutt con un decorado rojo y una performance entre el público.

Lola Young

Después de una parada por salud metal, Lola Young calentó su actuación de los Grammy con una primer show, y ya en la gala interpretó con mucho talento su éxito Messy.

Olivia Dean

La Mejor Artista revelación demostró que ha llegado para quedarse con su éxito Man I Need, con un directo muy aplaudido.

Sabrina Carpenter

Manchild es todo un hit, y Carpenter lo celebró interpretándolo en directo en el Crypto.com Arena de Los Ángeles. Vestida de blanco a lo marinera y rodeada con un gran grupo de baile formado por hombres que representaban distintas profesiones, la artista jugó con su coqueteo habitual con una actuación en la que no faltó la teatralidad, toques de country, magia y mucha ironía.

sombr

La esencia de Sombr quedó reflejada en su actuación de 12 to 12, donde el brillo y los saltos fueron los protagonistas.

The Marías

The Marias conquistó con su musicalidad al son de No One Notice, que transmitió mucha paz a los espectadores de la gala.

Tyler, The Creator

Con una puesta en escena digna de teatro musical, Tyler, The Creator recreó un videoclip en directo tanto en color como en blanco y negro, y con un grupo de bailarines que con los que navegó entre distintas escenografías que seguían su canción.