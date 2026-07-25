Quiénes son los artistas que actúan en La Velada del Año VI

Difícil lo tiene Ibai Llanos para superar los icónicos momentos que David Bisbal, Estopa, Rosario Flores, Aitana, Bizarrap, Duki o Quevedo protagonizaron en ediciones anteriores. Pero el streamer ha decidido superarse con cada nuevo espectáculo de La Velada y, además de seductores combates -IlloJuan contra The Grefg y Plex contra Fernanfloo, como principales contiendas-, el cartel de actuaciones musicales de esta edición, la número seis, es una apuesta segura para que el ambiente no decaiga y las más de 80.000 mil personas que acudan a La Cartuja de diviertan, bailen y tarareen sus himnos.

De momento, son cinco las actuaciones confirmadas, pero el anfitrión, en el vídeo de presentación, prometió cinco actuaciones sorpresa más y advirtió además que algunos de ellos acompañarán a los luchadores en el camino hacia el ring de combate.

La expectación por conocer esos artistas secretos es máxima y en redes sociales se ha empezado a especular con su identidad. ¿Lola Índigo acompañará a su novio IlloJuan? ¿Y Aitana hará lo mismo con Plex? ¿Estará Ana Mena con su amiga Marta Díaz, una de las combatientes, y recrearán el meme "Venga saltando por Marta en su cumple"? ¿Y luego cantará con Lola Índigo Pa ti toa?

Sin olvidar, además, que entre esas teorías hay quien apunta a la presencia de Cristiano Ronaldo, gran amigo de Edu Aguirre, el periodista deportivo español que también combate en La Velada 6.

De momento, y hasta que se descubra quiénes son, los que sí están confirmados son estos seis nombres que protagonizarán cinco actuaciones:

Bad Gyal

La catalana es una de las estrellas más aplaudidas del cartel de esta edición pues su propuesta, que fusiona todos los sonidos urbanos, se ha convertido en sello de identidad de esta generación desde que su tema Fiebre, lanzado en 2016, se hizo viral y terminó convirtiéndose en un himno.

La artista se encuentra en el descanso de su gira Más Cara World Tour -que continuará en el mes de octubre en América Latina- y, seguramente, la puesta en escena que desplegará en La Cartuja sea una réplica del show con el que está consiguiendo agotar entradas.

Anuel AA

El reguetonero puertorriqueño no es nuevo en la gran noche de Ibai Llanos. Ya estuvo hace dos años, en 2024 en el Santiago Bernabéu, cuando firmó una polémica actuación. Primero, porque empezó con mucho retraso porque venía de otro concierto; y después, porque tuvo importantes problemas de sonido, algo que no le sentó demasiado bien.

Hechas las paces, Anuel hará una parada de su gira Real Hasta La Muerte (RHLM) World Tour por España -donde dará un total de 19 conciertos- para estar esa noche en un escenario que le acogerá con los brazos abiertos.

Juanes

Todas 'Las Veladas' han contado con la presencia de un artista mítico, que no pertenece a esta generación pero que sí que forma parte de su banda sonora. Ha sido el caso de Los del Río, Rosario Flores, Estopa… y este año le toca al colombiano, el de 'la camisa negra'.

La de La Velada será la penúltima actuación que Juanes dé en España dentro del Juanes World Tour antes de cruzar el Atlántico para comenzar su gira de conciertos por Estados Unidos.

Yandel

El puertorriqueño es un clásico del reguetón, uno de los primeros nombres en abanderar los sonidos urbanos procedentes de la isla caribeña junto a su compañero de aventuras Wisin -otro de los posibles invitados que se rumorean-. En su último disco, Sinfónico, Yandel ha recopilado algunos de sus grandes temas, como Abusadora, El teléfono o Estoy enamorado, para hacerlos sonar con una orquesta y llevarlos a otra dimensión.

El reguetonero aterrizará en el estadio de La Cartuja haciendo un break de sus conciertos por España, pues este viernes actúa en Telde (Tenerife) y en los próximos días en Murcia y Valencia. En noviembre volverá al Movistar Arena de Madrid para despedirse de nuestro país.

Lucho K y La Pantera

Estos dos canarios, amigos de Quevedo, forman uno de los dúos emergentes más prometedores de la música urbana en nuestro país y, aunque ambos tienen carreras en solitario, su trabajo juntos les ha llevado, por ejemplo, a llenar el Estadio Gran Canaria.

En La Velada representan la apuesta de su organizador por apoyar a los nuevos artistas y la nueva escena musical en un espectáculo de repercusión internacional.