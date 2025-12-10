Leiva, Fito Cabrales, Iñaki Uoho... Las pocas colaboraciones de Robe Iniesta

Quien ha colaborado con Robe Iniesta es un privilegiado. Así lo expuso Leiva, gran admirador del maestro del rock.

A lo largo de su dilatada carrera, el de Plasencia se ha unido a muy pocos artistas, todos relacionados con el mundo del rock. Ha repetido con algunos de ellos, a lo largo de los años por ser amigos y compañeros, pero cantar junto al poeta no ha estado al alcance de todos.

Repasamos las colaboraciones de Robe a lo largo de su trayectoria.

1. Si miro a las nubes — Platero y Tú

Fito Cabrales ha sido el gran afortunado en el mundo de Robe Iniesta. Los artista compartían un entorno común, lo que les hizo colaborar en varias ocasiones.

Primero con Platero y tú, cuando la banda de rock invitó a Robe a participar en su canción Si miro a las nubes, perteneciente a su álbum 7, lanzado en 1997. En este tema el de Plasencia acompaña a voz y guitarra y se crea una fusión auténtica entre los estilos de ambos.

Mis amigos — The Flying Rebollos y Fito y Fitipaldis

El rock se volvió a unir ese mismo año a través de Mis amigos, un tema que pertenece al álbum Esto huele a pasta de 1997, creación del grupo vasco The Flying Rebollos. La canción contó con Robe y con Fito Cabrales.

El tema es una reivindicación de esa tradición de intercambio entre músicos de varias bandas, y se construye a través del rock callejero y festivo.

2. Trozos de cristal — Fito & Fitipaldis

El siguiente featuring de Iniesta también fue de la mano de Cabrales, pero ya en Fito & Fitipaldis, cuando el artista navegaba entre los mundos de las dos formaciones musicales. Así nació Trozos de Cristal, canción surgida en 1998. Este tema sobre autodestrucción y reconstrucción mezcla el rock, blues y un toque de soul.

3. Entrando cruzado — Platero y Tú

De vuelta con Platero y tú, Robe Iniesta volvió a unirse a la banda para acompañar en Entrando cruzado, un featuring nacido en el año 2000 y en el álbum Correos. Este featuring es especial porque es de la etapa final del grupo, en ese momento de transición para los miembros. Por ello el sonido es más pulido y serio.

Ni negro ni blanco — Fito y Fitipaldis

En 2001 Robe volvió a prestar su talento a Fito & Fitipaldis, y lo hizo a través de la colaboración Ni negro ni blanco. Forma parte del álbum Los sueños locos, y juntos le cantaron a injusticias sociales como las desigualdades, la violencia policial y la manipulación.

5. Extrechinato y Tú — Fito Cabrales, Iñaki Uoho y Manolo Chinato

Mención especial merece este proyecto colaborativo creado en 2001, el cual reunió a Robe Iniesta con Fito Cabrales, Iñaki Uoho y Manolo Chinato. Juntos reivindicaron la poesía callejera, mezclando la esencia de un recital de versos y canciones de rock urbano.

Barrancos rocosos — La gripe

Robe se unió a La Gripe, grupo formado en 2002 tras la disolución de Platero y tú, en 2004. Juntos formaron Barrancos Rocosos, un tema de rock duro crudo y directo, con influencias del rock and roll.

Verborrea — Poncho K ft. Robe y Uoho

En 2013 Robe volvió a colaborar, esta vez con Poncho K en su álbum Caballo de Oro, y lo hizo también junto a Iñaki Uoho a la guitarra. Juntos crearon la canción Verborrea. El tema mezcla así rock y urbano con una letra sincera, lo que lo convirtió en un gran tema del momento.

Puñales — Lülu ft. Robe

Esta canción se construye tras un renacimiento del tema, después de que fuera lanzado con Forraje en 2013 para volver a versionarse de la mano de Lülu y Robe. Fue lanzada en 2019 y esta inesperada unión nació del respeto y admiración mutua.

Flores de Trinchera - Rupatrupa ft. Robe

En 2024 Robe se aventuró también a unirse al grupo Rupatrupa, liderado por Roberto Ruido, al son de Flores de Trinchera. Se trata de un homenaje a Extremoduro, y por eso mismo Iniesta decidió participar.

Caída Libre — Leiva

Leiva ha lanzado este 2025Gigante, un álbum en el que le canta a diversos temas, como su adolescencia, la cara negativa de las redes sociales y la depresión. Y en este último mundo entra Robe Iniesta, quien lo acompañó en la canción Caída Libre. Se trata del tema más especial del último álbum del cantante de Alameda de Osuna, en el que refleja la depresión de un amigo.

Al escribir Caída Libre en una sola tarde, Leiva tenía claro quien debía cantarla con él: "Escuché a Robe desde el principio en esos versos. No era algo que eligiera, simplemente sucedía". "Supongo que muchos de los que hacemos música hemos fantaseado alguna vez con estar en la misma canción que Robe, pero rápido se te borra de la cabeza. Él nunca hace nada con nadie", expresó Leiva en una publicación de Instagram.