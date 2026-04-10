Todo sobre el Coachella 2026: qué artistas españoles actúan, dónde ver los conciertos en directo y cuándo actúa Karol G

El Festival Coachella 2026 da comienzo este fin de semana y acogerá a un gran número de artistas destacados, teniendo como cabezas de cartel a Sabrina Carpenter, Justin Bieber y Karol G.

El desierto de Indio (California) será el lugar que acogerá los siete escenarios del festival, el cual abarcará del 10 al 12 de abril y del 17 al 19 de abril.

Otros artistas que podremos disfrutar son algunos como Morat, Sombr, Katseye, The Strokes, Addison Rae o Labrinth, pero también habrá espacio para los españoles y latinos...

A continuación, te contamos todo lo que necesitas saber para no perderte uno de los grandes eventos musicales del año porque... ¡Podrás verlo desde España!

Qué artistas españoles actúan

- Carolina Durante :

El primer día del festival (11 de abril) contará con la presencia de la banda indie rock Carolina Durante en el escenario Sonora. Este espacio suele estar destinado a los artistas del entorno del rock y el underground.

Su llegada al festival coincide con el lanzamiento de su último disco, Elige tu propia aventura, y su actuación iniciará a las 10:55, es decir, a las 19:55 de España.

- Rusowsy:

En el escenario Sonora, actuará Rusowsky, el madrileño que lo ha estado petando últimamente con algunos de sus últimos temas de su disco Daisy como malibU.

Con su estilo pop alternativo, podremos escucharle el sábado 12 a las 18:40 (3:40 en España) y el sábado 18 (hora sin especificar).

- Mëstiza:

Dentro de la electrónica, encontramos al dúo formado por Pitty Bernad y Belah, quienes actuarán en el Yuma Tent, espacio destinado al techno, house y club culture.

Mëstiza actuará el domingo 12 a las 04:15 (13:15 de España) y el domingo 19 de abril, con una propuesta en la que fusionan la electrónica con la cultura española.

Dónde ver los conciertos

Para todos aquellos mortales que no podemos asistir presencialmente al Coachella, el festival retransmitirá en directo las actuaciones a través de su canal oficial de YouTube

Además, este año se hará una cobertura de los siete escenarios, retransmitiéndose de forma simultánea. Los primeros espectáculos iniciarán a la 1:00, hora española, y abarcan prácticamente todo el día.

La actuación de Karol G

La actuación de Karol G es sin duda una de las más esperadas este año, sobre todo después del anuncio de que su show abarcará un total de dos horas: desde las 9:55 y hasta las 11:55 (en España, de las 18:55 a las 20:55).

Además, según las declaraciones que ha dado la artista, es muy probable que haga algún guiño reivindicativo, como declaró en PlayBoy: "Siento que es un show para mi comunidad, para el mundo, pero también es un show muy para mí".

"Siento una responsabilidad de asegurarme de que lo que hago realmente tenga un impacto. No quiero solo decir 'Fuera ICE' y que no salga nada de eso", confesó.

Por otro lado, se rumorea que habrá algunos artistas invitados, entre los que suena el nombre de Bad Bunny.