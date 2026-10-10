Todo sobre el concierto de Antonio Orozco en las Fiestas del Pilar: dónde es, a qué hora empieza y setlist

Antonio Orozco en su concierto en el Movistar Arena de Madrid | EFE / Rodrigo Jiménez

Las Fiestas del Pilar, prometen ser inolvidables este 2026. Y en Europa FM ponemos nuestro granito de arena justo en un año en el que cumplimos 30 años. Por eso, queremos celebrarlo desde Zaragoza también con el Concierto Europa FM.

Este año será una de las voces más conocidas de este país, la de Antonio Orozco, quien deleite a los maños de manera gratuita desde la Plaza del Pilar de Zaragoza.

Orozco canta este sábado 10 de octubre ante 50.000 espectadores en mitad de La Gira de tu vida, el tour más especial de su carrera. En el concierto no podrán faltar éxitos como Devuélveme la vida, Te juro que no hay un segundo que no piense en ti y Te estaba esperando, interpretados con la emoción que solo el artista puede transmitir.

Así que no te quedes sin disfrutar de Orozco este sábado en las Fiestas del Pilar, en un concierto donde la entrada es libre y gratuita.

Hora y lugar del concierto Europa FM de Antonio Orozco en Zaragoza

⏰Cuándo: Sábado, 10 de octubre a las 21:30 horas

📍Dónde: Plaza del Pilar (Zaragoza)

🎟️Acceso libre

Ahora solo falta disfrutar del talento y sensibilidad de Antonio Orozco en directo.

Setlist de Antonio Orozco

Aunque no es un concierto más de su gira, repasamos las canciones que está cantando Antonio Orozco en La Gira de tu vida para saber qué temas podría cantar hoy en Zaragoza.