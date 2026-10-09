Setlist de Shakira para sus últimos conciertos en Madrid: todas las canciones, en orden
Shakira afronta la recta final de su residencia de conciertos en Madrid. Shows llenos de hits como Loba, Hips don't lie y La tortura, pero también un guiño especial a la ciudad con Te dejo Madrid. Repasamos el setlist de las canciones que cantará Shakira este último fin de semana en España con Las Mujeres Ya No Lloran World Tour.
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Shakira afronta la recta final de su histórica residencia de conciertos en Madrid, . Desde este viernes 9 de octubre hasta el cierre especial del 12 de octubre, la artista promete enamorar en cada show a sus fans desde Macondo Park.
Con todos los conciertos de su residencia europea Las Mujeres Ya No Lloran World Tour, la colombiana reunirá a unas 600.000 personas, pues el aforo del Estadio Shakira asciende a 50.000 —todavía quedan entradas a la venta—. Todas ellas están disfrutando de un acontecimiento musical único que celebra la cultura latina y confirma a Shakira como una artista con una discografía musical atemporal.
Tras la mayoría de conciertos ya celebrados, el público ya puede saber cuál es el repertorio oficial de la residencia, el cual incluye 29 canciones fijas interpretadas durante dos horas. En consonancia con el nombre de la gira, el álbum Las mujeres ya no lloran (2024) es el más presente en el setlist con seis canciones.
Además, el repertorio incorpora los éxitos más recientes de Shakira —como Dai Dai, Soltera, BZRP Music Sessions #53 y TQG— y grandes clásicos —por ejemplo, Las de la intuición, Loca, Pies descalzos, sueños blancos, Te dejo Madrid, Waka Waka (Esto es África) o Loba—.
Cabe recordar que, para el último fin de semana de la residencia, se esperan grandes invitados, entre los que destacan Maluma, Dani Martín, Bizarrap y Beéle, que cantarán junto a la colombiana sobre el escenario.
Setlist de canciones de Shakira en Madrid
Los conciertos de Shakira en Madrid cuentan con un repertorio fijo de 29 canciones, a excepción de cuando asisten invitados, que puede que se añadan a alguna de las canciones del setlist o se incluya un tema fiera de la lista para cantar a dúo. Sin embargo, este suele ser el orden habitual:
- La fuerte
- GIRL LIKE ME
- Las de la intuición / Estoy aquí
- Empire / Inevitable
- Si te vas
- Te felicito
- TQG
- Don't Bother
- Can't Remember to Forget You
- Acróstico
- Copa vacía
- La bicicleta
- La tortura
- Hips Don't Lie
- Chantaje
- Loca
- Soltera
- Última
- Ojos así
- Pies descalzos, sueños blancos
- Antología
- Te dejo Madrid
- Suerte (Whenever, Wherever)
- Dai Dai
- Waka Waka (Esto es África)
- Loba
- BZRP Music Sessions #53