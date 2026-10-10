Horarios y actividades de Macondo Park hoy sábado: ¿a qué hora empieza y termina el concierto de Shakira?
Shakira afronta la recta final de su residencia europea con Las Mujeres Ya No Lloran. La cantante colombiana tiene por delante tres días de conciertos y actividades en Macondo Park. Entérate de todo lo que puedes hacer este sábado, 10 de octubre, en la experiencia inmersiva que une música y multiculturalidad.
Setlist de Shakira para sus últimos conciertos en Madrid: todas las canciones, en orden
El undécimo día de Shakira en Macondo Park llega de la mano de numerosas actividades.
Durante más de 12 horas, este parque multicultural creado exclusivamente para los conciertos de la colombiana en Madrid incluye conciertos paralelos, talleres de lectura o desfiles de moda que se celebran en los ocho pabellones: La Biblioteca (literatura), El Taller (moda), El Mercado (gastronomía), El Museo (arte), La Sala (música), Macondito (espacio infantil), Macondo Plaza (con flamenco) y Club Loba (tienda para fans).
Este sábado 10 de octubre se espera de nuevo a Nathy Peluso, tras la participación de Amaia, Guitarricadelafuente y Yerai Cortés, y el desfile de la diseñadora Isabel Zapardiez, quien vistió a Blanca Paloma en Eurovisión 2023. También será la ocasión de escuchar la narración de Cien años de soledad y hablar de Sale el Sol en el Club de Lectura por segundo día este fin de semana final de la residencia.
A continuación, desde Europa FM presentamos el horario de todas las actividades de Macondo Park para hoy sábado:
Apertura y cierre de Macondo Park
Desde el viernes 25 de septiembre, Macondo Park tiene un nuevo horario. Se puede acceder al recinto desde las 13:00 y se puede permanecer allí hasta las 00:15. Esto significa que está abierto durante algo más de 12 horas, un cambio significativo para que el público pueda disfrutar de todas las actividades del parque.
- Apertura de puertas y de pabellones - 13:00 horas
- Fin de las actividades - 00:15 horas
Horario del concierto de Shakira
Entre las 20:30 y las 23:00 tiene lugar el concierto de Shakira, el cual dura aproximadamente dos horas y media.
- Inicio del concierto de Shakira - 20:30
- Fin del concierto de Shakira - 23:00
Horario de los pabellones: todas las actividades paralelas
La Sala
- Lith - 16:00 horas
- Club Grasa: la comadre soundsystem - 16:45 horas
- Louta - 17:40 horas
- Adriana C - 18:30 horas
- Nathy Peluso - 18:55 horas
La Biblioteca
- Narración La casa de los espíritus - Paula Iwasaki - 14:30 horas
- LAR de Bibiana Candia y María Fasce - Carlos Barea - 15:00 horas
- Club de lectura Me quiero, te quiero - con Elia Fernández y Victoria Blanco - 16:30 horas
- Ojos así con Andrea Vilallonga y María Oruña - 18:00 horas
- Ana Asensio, Escucha tu intuición - con Sara Esturillo - 19:00 horas
El Museo
- La Prieto- 16:30 horas
- Klandestina- 17:30 horas
- Anaco- 18:30 horas
Macondito
- Tatuajes y hairshop - 13:00 horas
- Karaoke - 14:00 horas
- Tatuajes y hairshop - 14:30 horas
- Karaoke - 15:00 horas
- Tatuajes y hairshop - 15:30 horas
- Baile y magia - 16:00 horas
- Tatuajes y hairshop - 16:30 horas
- Karaoke - 17:00 horas
- Baile y magia - 17:30 horas
- Karaoke - 18:00 horas
- Baile y magia - 18:30 horas
El Mercado
- Tony Grox y Lucycalys - 14:15
- ATYAT - 14:30 horas
- KINGDOM - 14:45 horas
- MAYO - 15:00 horas
- ASHA - 15:15 horas
- JKBELLO: 15:15 horas
- JKBELLO - 15:30 horas
- FLAMENCO: 18:00 horas
- FLAMENCO: 18:40 horas
El Taller
- Maya Hansen (Desfile) - 18:00 horas
- Bego Martín (DJ Set) - 17:30horas
- Merch Shakira (Desfile) - 19:00 horas