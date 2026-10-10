Horarios y actividades de Macondo Park hoy sábado: ¿a qué hora empieza y termina el concierto de Shakira?

El undécimo día de Shakira en Macondo Park llega de la mano de numerosas actividades.

Durante más de 12 horas, este parque multicultural creado exclusivamente para los conciertos de la colombiana en Madrid incluye conciertos paralelos, talleres de lectura o desfiles de moda que se celebran en los ocho pabellones: La Biblioteca (literatura), El Taller (moda), El Mercado (gastronomía), El Museo (arte), La Sala (música), Macondito (espacio infantil), Macondo Plaza (con flamenco) y Club Loba (tienda para fans).

Este sábado 10 de octubre se espera de nuevo a Nathy Peluso, tras la participación de Amaia, Guitarricadelafuente y Yerai Cortés, y el desfile de la diseñadora Isabel Zapardiez, quien vistió a Blanca Paloma en Eurovisión 2023. También será la ocasión de escuchar la narración de Cien años de soledad y hablar de Sale el Sol en el Club de Lectura por segundo día este fin de semana final de la residencia.

A continuación, desde Europa FM presentamos el horario de todas las actividades de Macondo Park para hoy sábado:

Apertura y cierre de Macondo Park

Desde el viernes 25 de septiembre, Macondo Park tiene un nuevo horario. Se puede acceder al recinto desde las 13:00 y se puede permanecer allí hasta las 00:15. Esto significa que está abierto durante algo más de 12 horas, un cambio significativo para que el público pueda disfrutar de todas las actividades del parque.

Apertura de puertas y de pabellones - 13:00 horas

Fin de las actividades - 00:15 horas

Horario del concierto de Shakira

Entre las 20:30 y las 23:00 tiene lugar el concierto de Shakira, el cual dura aproximadamente dos horas y media.

Inicio del concierto de Shakira - 20:30

Fin del concierto de Shakira - 23:00

Horario de los pabellones: todas las actividades paralelas

La Sala

Lith - 16:00 horas

Club Grasa: la comadre soundsystem - 16:45 horas

Louta - 17:40 horas

Adriana C - 18:30 horas

Nathy Peluso - 18:55 horas

La Biblioteca

Narración La casa de los espíritus - Paula Iwasaki - 14:30 horas

- Paula Iwasaki - 14:30 horas LAR de Bibiana Candia y María Fasce - Carlos Barea - 15:00 horas

de Bibiana Candia y María Fasce - Carlos Barea - 15:00 horas Club de lectura Me quiero, te quiero - con Elia Fernández y Victoria Blanco - 16:30 horas

- con Elia Fernández y Victoria Blanco - 16:30 horas Ojos así con Andrea Vilallonga y María Oruña - 18:00 horas

con Andrea Vilallonga y María Oruña - 18:00 horas Ana Asensio, Escucha tu intuición - con Sara Esturillo - 19:00 horas

El Museo

La Prieto- 16:30 horas

Klandestina- 17:30 horas

Anaco- 18:30 horas

Macondito

Tatuajes y hairshop - 13:00 horas

Karaoke - 14:00 horas

Tatuajes y hairshop - 14:30 horas

Karaoke - 15:00 horas

Tatuajes y hairshop - 15:30 horas

Baile y magia - 16:00 horas

Tatuajes y hairshop - 16:30 horas

Karaoke - 17:00 horas

Baile y magia - 17:30 horas

Karaoke - 18:00 horas

Baile y magia - 18:30 horas

El Mercado

Tony Grox y Lucycalys - 14:15

ATYAT - 14:30 horas

KINGDOM - 14:45 horas

MAYO - 15:00 horas

ASHA - 15:15 horas

JKBELLO: 15:15 horas

JKBELLO - 15:30 horas

FLAMENCO: 18:00 horas

FLAMENCO: 18:40 horas

El Taller