Todo lo que se sabe sobre 'Where She Goes', la nueva canción de Bad Bunny // Getty Images

Bad Bunny tiene el concepto de retirarse un poco difuso.

Tras aununciar su retirada temporal de la música en 2022, el artista ha participado en distintos proyectos: desde su estelar participación en el Festival de Coachella, hasta su última colboración, un x100to junto a Grupo Frontera.

Ahora, Benito ha anunciado el lanzamiento inminente de su nuevo sencillo, del que ya compartió un breve fragmento días atrás en sus redes sociales.

Nombre, fecha y hora de lanzamiento

Este es el primer lanzamiento de Benito en solitario desde que publicó su último álbum y anunció que en 2023 solo atendería a compromisos laborales esporádicos.

Se llama Where She Goes y se estrena el 18 de mayo a las 5:00 P.M hora de Los Angeles (2:00 A.M. hora española).

Bad Bunny anuncia en sus redes sociales el lanzamiento de su nuevo sencillo // @badbunnypr vía Instagram Stories

Pese a que el título está en inglés, Where She Goes será un single en español, manteniendo esa esencia latina que tanto caracteriza al puertorriqueño.

Se trata de un tema de despecho y desamor, algo a lo que ya nos tiene acostumbrados el artista en temas como Yo no soy celoso de Un Verano Sin Ti. La canción empieza despacito, como una balada, y poco a poco rompe con un beat más agresivo, perfecto para partila en la discoteca.

Letra Where She Goes

Baby, dime la verdad

Si te olvidaste de mi

Ya se que fue una noche no más

Que no se vuelva a repetir

Baby, en ti quise encontrar

Lo que en otra perdí

Tu orgullo no me quiere hablar

Entonces vamos a competir