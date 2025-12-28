Todos los artistas invitados al concierto de Shinova en Madrid: de Rozalén a Tanxugueiras

El equipo de Shinova y los invitados al final del concierto en Madrid | EMERGE / @glorianm

Shinova ha cerrado una etapa este sábado 27 de diciembre, cuando la banda vizcaína se ha subido al escenario del Movistar Arena de Madrid por primera vez para poner fin a su gira El Presente Tour.

Esta cita musical, que ha contado con Europa FM como radio oficial, ha estado llena de emoción, euforia e invitados. Tal y como fueron desvelando en redes sociales, Shinova ha contado con la participación de seis artistas que han querido sumarse a esta fecha inolvidable para el grupo.

"Tenemos la suerte en esta noche maravillosa, para el recuerdo, de contar con la mejor gente posible", ha comentado Gabriel de la Rosa, vocalista de la banda. A continuación, ¡recopilamos todas sus actuaciones!

Gisme

Gisme, vocalista del grupo Ultraligera, ha interpretado con Shinova dos temas: No cambiaría nada y Europa.

Manuel Colmenero

El segundo invitado de la noche ha sido Manuel Colmenero, que ha subido al escenario con su ukelele para tocar Ídolos (Los mejores momentos están por llegar). "Es uno de los mejores productores de toda nuestra historia musical", ha dicho Gabriel de la Rosa para despedirle. "Son mis ídolos, los quiero", ha respondido el invitado.

Rozalén

Sin dar descanso al público, poco después han aparecido Rozalén y su inseparable compañera Beatriz Romero. Antes de empezar su descanso temporal de la música en enero, la cantante ha querido acompañar a Shinova en un momento tan especial para el grupo con dos canciones: Volver y Vuelves. "No sabéis lo que les admiro", ha dicho Rozalén.

Nina de Juan

Poco después, ha llegado la actuación de Los días que vendrá, una canción que "narra la vida en tres minutos" para la que Shinova ha querido contar con la potente voz de Nina de Juan, vocalista del grupo Morgan. También han interpretado juntos una preciosa versión de Sargento de Hierro.

Tanxugueiras

Hacia el final del show, las tres voces de Tanxugueiras han inundado el Movistar Arena al ritmo de Movemento y de una bandera gallega ondeando entre la pista.

Shuarma

El último invitado de la noche ha sido Shuarma, el cantante del grupo Elefantes que ha interpretado con Shinova dos temas: Qué casualidad y Al olvido. Canciones donde han brillado con intensidad las pulseras LED de todos los asistentes al concierto.

Durante el show, Shinova ha prometido volver "pronto" sobre los escenarios. ¿Qué tendrán preparado para entonces?