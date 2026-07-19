Tokischa confiesa a Rosalía que ella fue 'La Perla' en una época en la que tuvo un 'sugar daddy'

Tokischa fue la sorpresa de la segunda y última noche de LUX TOUR en Bogotá (Colombia). La cantante se unió a Rosalía para sentarse en el confesionario de La Perla , y hablarle de un sugar daddy que tuvo, aunque antes cantó junto a ella LINDA .

Rosalía quiso que Tokischa fuese la invitada de su segunda noche en Bogotá (Colombia). La cantante catalana invitó a la colombiana para sentarse juntas en el confesionario de La Perla y antes de que entrase en el escenario le dedicó unas bonitas palabras de cariño.

"Ella es mi amiga, y mi compañera, y la admiro y la quiero con todo mi corazón. Necesito que la recibáis con todo", dijo para pedir mucho ruido al público del Movistar Arena y darle así la bienvenida a la "dura de las duras", como llama a su compañera en LINDA.

Las dos artistas se fundieron en un cariñoso abrazo y, antes de sentarse en el consultorio, improvisaron unos segundos de la canción que las unió en 2021.

Después vino el momento del confesionario y la revelación más inesperada de Tokischa.

"Yo soy como un gato, Yo he vivido muchas vidas", le dijo a Rosalía. "Una de ellas fue en una época en la que estaba completamente rota, no tenía habitación, no tenía trabajo, no tenía nada… pero tenía novio", añadió haciendo quitándole importancia a ese detalla".

"Eso no importaba mucho. Así que decidí convertirme en sugar baby y empecé a buscar… Y recuerda, escuchamos, pero no juzgamos. No, no, no… hay que buscarse la vida, ¿verdad? Porque no puedes estar por ahí sin un lugar donde quedarte y en tu casa sentada. Hay que trabajar, hacer ejercicio, vestirse… esos son los mandamientos de Tokischa", continuó.

Obviamente su novio no estaba de acuerdo con su plan pero ninguno trabajaba entonces y había que hacer algo. "Y ese sugar daddy... quería hacer un trío (...) Una de mis mejores amigas era la prima de mi novio de esa época, así que me la llevé a ella", contó.

"Nos lo pasamos muy bien. Ella y yo, mi sugar daddy, que, por cierto, no se le levantaba", continuó. " Así que básicamente terminó siendo solo nosotras dos divirtiéndonos juntas. Ella no se separaba de mí". Al final volvió a casa con la prima del novio y este se enfadó. ¿Y qué hicieron ellas? Se fueron de fiesta.

Diversión sexual a la que Rosalía respondió con una última confesión. "Tokischa, yo tengo debilidad contigo. Realmente, tú eres mi perla, Toki", le dijo Rosalía. "Ella dice Tu única Perla, es que es tóxica esta mujer pero te diré que todos hemos sido alguna vez un poco perlillas y esta confesión me ha encantado", apuntó antes de cantar La Perla antes el público colombiano.