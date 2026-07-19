Todo sobre las actuaciones de la final del Mundial: los artistas, el horario de la ceremonia de clausura y a qué hora es el show del descanso

El Mundial de fútbol 2026 llega a su fin este domingo con una final de vértigo que disputarán España y Argentina y en la que la música cobra especial protagonismo. Por primera vez en la historia, el último partido de la competición deportiva contará con un show en el descanso al más puro estilo de la Super Bowl.

Madonna, Shakira, BTS y Justin Bieber son los principales nombres del espectáculo musical que llevará la firma de Chris Martin y que contará con otros artistas de talla internacional. El líder de Coldplay es quien se encarga de este intermedio que mantendrá a los espectadores en sus casas atentos al televisor y al público del estadio MetlLife Stadium de Nueva Jersey pendientes del terreno de juego.

Porque, más allá del espectáculo en sí, la curiosidad para muchos es saber cómo se desarrollará el show ya que nunca ha pasado algo así en una final deportiva como esta y la principal que se tiene es la final de la Super Bowl y el productor ejecutivo del show del Mundial, Guy Carrington, insiste en que no tendrá nada que ver.

¡La fiesta no va a terminar ahí! Antes del inicio del partido tendrá lugar la ceremonia de clausura con actuaciones de artistas de la talla de Jennifer Hudson, Post Malone, Laura Pausini, Robbie Williams y Nicole Scherzinger.

Un auténtico espectáculo del que te contamos todo lo que tienes que saber para no perderte nada.

A qué hora empieza el show del descanso del Mundial

La final del Mundial, que disputan este domingo España y Argentina, arranca a las 21:00 horas por lo que el descanso debería empezar hacia las 21:45 horas.

La hora es aproximada porque siempre hay que contar con otros factores: el tiempo que dure la pausa de hidratación, los minutos que añada el árbitro a la primera parte y el tiempo que se tarde en montar el escenario por el que pasen los artistas citados por Chris Martin.

Teniendo en cuenta estos factores, esto nos podría llevar a que el inicio sea hacia las 22:00 horas.

¿Quién actúa en el descanso de la final del Mundial 2026?

Al contrario de lo que ocurre en la Super Bowl, el espectáculo no cuenta con un único artista (o dos, en casos como el show de Shakira y Jennifer Lopez en 2020). En la final del Mundial de fútbol 2026, el espectáculo será masivo. ¡Toma nota de todos los artistas que subirán al escenario!

Madonna

Shakira

Burna Boy

BTS

Justin Bieber

Gustavo Dudalmente

PS22 Chorus (ft. Coldplay)

Además, Shakira estará acompañada de un grupo de niños de Ghetto Kids Foundation, a los que invitó tras ver su actuación viral en redes bailando Dai Dai, y la joven bailarina rusa Eseniia Mikheeva, una niña de 10 años que se hizo viral por su talento para el baile.

Por último, hay que sumar a los personajes de Barrio Sésamo y de Los Teleñecos, que se suman también al espectáculo organizado en apoyo al Fondo de Educación Global Citizen de la FIFA que busca recaudar 100 millones de dólares para garantizar que los niños tengan acceso a una educación de calidad, independientemente de su lugar de origen.

¿Cuánto dura el espectáculo del descanso de la final?

Todavía está por ver cómo se montará el escenario y cuánto tiempo se invertirá en este trabajo, pero lo que se sabe es la duración del espectáculo del descanso.

Gianni Infantino, presidente de la FIFA, lo confirmó cuando anunció la incorporación de Justin Bieber al espectáculo. "Será la actuación musical de 11 minutos más vista en la historia", señaló despertando las dudas de muchos seguidores. ¿Cómo se distribuirá ese tiempo? ¿Serán actuaciones conjuntas? ¿Cuánto tiempo tendrá cada artista?

Dónde ver la actuación de Shakira en la final del Mundial

Para seguir todas estas actuaciones en directo, hay varias opciones. RTVE se ha encargado de emitir en abierto los partidos más destacados del Mundial y esto incluye también la final.

La otra opción es la plataforma DAZN, disponible a través de Jazztel TV y Orange TV Libre, y que ha encargado de emitir todos los partidos de la competición.

¿Quién actúa en la ceremonia de clausura del inicio del partido?

Llegado a este punto toca preguntar por la ceremonia de clausura, que tendrá lugar 90 minutos antes del inicio del encuentro (a las 19:30 horas) y que contará también con numerosos artistas.

Jennifer Hudson es una de las voces de esta cita a la que se une para interpretar el himno nacional de Estados Unidos. La ganadora de un Emmy, un Grammy, un Oscar y un Tony vuelve a ser protagonista de un evento deportivo e interpreta este tema como ya hizo en la Super Bowl 2009.

Por su parte, Laura Pausini y Robbie Williams se unen a la fiesta para cantan por segunda vez en directo Desire, el tema de Williams convertido en himno del Mundial de Clubes 2025 y que suena antes de cada partido mientras los jugadores se alinean antes del saque inicial. Lo harán junto a la cantante y actriz estadounidense Nicole Scherzinger.

Además en la ceremonia estarán también Post Malone, que ofrecerá una actuación concebida para celebrar la competición y enardecer al público antes de que los finalistas salten al terreno de juego:; el streamer IShowSpeed y el actor Tom Cruise, aunque todavía está por confirmar cuál es su papel en la cita.