'Tranquilísimo', el nuevo tema de C. Tangana e Israel B

'Tranquilisimo': la nueva colaboración de C. Tangana e Israel B

C. Tangana recupera sus raíces con su último tema, una colaboración con el rapero Israel B presentada este viernes y que lleva el título Tranquilisimo .

Tranquilísmo de C. Tangana e Israel B es una de las colaboraciones más esperadas de la temporada, sobre todo porque supone la vuelta de El Madrileño a sus orígenes dentro del rap, algo que ha gustado mucho a los fans, que poco después de lanzar el vídeo lo convirtieron en tendencia en YouTube.

Ambos artistas, que anunciaron su colaboración en sus redes sociales, lo están petándolo en el panorama musical actual, cada uno con su estilo pero siempre innovando y sonando frescos y diferentes. Han traído toques diferentes a la escena musical y han sabido jugar sus cartas muy bien.

Rapearon juntos hace 14 años

No es la primera vez que crean algo juntos, Israel B y C. Tangana se conocen desde hace por lo menos 14 años. En 2007 hicieron un freestyle en pleno centro de Madrid, aunque en ese momento eran Markés (Israel B) y Crema (C. Tangana), sus letras y voces eran muy reconocibles y juntos ya sonaban muy bien.

Así lo ha recordado Israel B en su Instagram.