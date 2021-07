C. Tangana y su relación con Rocío Aguirre: desde cuándo están juntos, cómo se conocieron y las últimas fotos de la pareja

C. Tangana cumple este viernes 16 de julio 31 años. Se puede decir que lo hace un gran momento profesional y personal. Su disco El Madrileño no deja de darle alegrías, entre otras cosas lo ha convertido en el tercer español que pasa en por los Tiny Desk. A nivel sentimental también disfruta de un gran momento junto a su chica, la fotógrafa chilena Rocío Aguirre.

Aunque el artista nunca habla sobre su vida privada y tampoco expone nada de ella, se sabe que Antón Álvarez (nombre de C. Tangana) empezó hace alrededor de un año y medio con Rocío Aguirre. Ella es fotógrafa de moda y publicidad, nació en Chile pero ya lleva dos años viviendo en Madrid.

Pudimos verla en el documental que C. Tangana lanzó en marzo de 2020 con el título Vuelve a casa, en el se proyectaba su vida personal con el cantante. También en el videoclip de la canción Demasiadas Mujeres. Las dos son apariciones puntuales. Rocío Aguirre es más de estar detrás de las cámaras, mientras el cantante se coloca delante. De hecho, en una entrevista que concedió a la revista S Moda, Aguirre afirmó que a la persona a la que más había fotografiado era a su pareja.

Cómo se conocieron

La pareja se conoció en un bar dos semanas antes de que ella se volviera a su país natal, según aseguró Aguirre en la entrevista con S Moda. Aunque apareciese en el documental del artista, también reconoció que no le gusta que su relación sea pública, "Me gusta tener una relación sagrada. Incluso hemos decidido no trabajar juntos por lo mismo, para que no nos afecte nada externo".

Aguirre vino de Chile a España para evolucionar como artista y abrirse al mercado Europeo. A principios de 2020, antes del coronavirus, la fotógrafa y el cantante viajaron a América. Cuando estalló la pandemia se quedaron atrapados en México. Allí es donde empezaron a rodar el documental Vuelve a casa . En el último episodio C. Tangana presentó a Rocío. Fue en ese momento cuando los fans del artista comenzaron a sospechar sobre una posible relación entre los dos.

Sin embargo, no fue hasta el verano de 2020 cuando no se confirmó su relación.

Rocío Aguirre le dedicó una felicitación de cumpleaños con la que se terminó de confirmar el noviazgo. "Feliz cumpleaños a este hombre que llegó dos semanas antes de volverme a Chile y me dio el plot twist más grande que he tenido en mi vida. Que cumplas muchos más cerquita mío", escribió en Instagram.

Ella ya le había fotografiado meses antes.

A finales del año pasado la chilena se despidió de 2020 con una foto de los dos. "Gracias 2020 por darme y quitarme tanto".

Las ex de C. Tangana

C. Tangana tampoco acostumbra a exponer sus relaciones, lo hemos podido comprobar en sus anteriores relaciones con Rosalía y la actriz Berta Vázquez.

Con Rosalía mantuvo una relación entre 2016 y 2018. En 2015, C. Tangana hablaba de Carlotta Cosials en sus canciones y todo el mundo creía que había algo entre ellos dos. Sin embargo, en 2016 El Madrileño y Rosalía compartieron su primer tema juntos Llámame más tarde. La relación no terminó de confirmarse hasta que lanzaron la famosa canción Antes de morirme.

A los artistas se les pudo ver juntos en el escenario por primera vez cantando esa canción. En el concierto C. Tangana la presentó como "la mejor cantante de España". En 2018 finalizó su relación.

Días antes del Primavera Sound de 2018 pudimos ver a El Madrileño y Berta Vázquez muy cariñosos. La relación terminó de confirmarse poco después cuando el cantante sacó su tema Bien Duro cuya protagonista fue la actriz. Fue un romance breve del que ninguno de los dos llegó a hablar nunca.