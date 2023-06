La transformación de Farruko: de la polémica letra de 'Pepas' a predicar en pleno concierto

El verano de 2021 fue el verano dePepas de Farruko. La canción del puertorriqueño se alzó como un himno de la época estival y su éxito se prolongó hasta convertirse en la canción del año 2021 para la revista Time.

Pepa y agua pa' la seca To' el mundo en pastilla' en la discoteca (desacata'o)? se convirtió en una de las letras de canción más coreadas ese año pero algo cambió en febrero de 2022. Farruko interrumpió un concierto para pedir perdón por la letra de Pepasy anunciar que no volvería a cantar su famoso tema.

¿Qué significa la letra de 'Pepas'?

Pepas es una canción que incita al consumo de drogas. Porque Pepas en Puerto Rico es pastillas.

En la web Tesoro Lexicográfico del español de Puerto Rico explican que Pepa es "cápsula donde venía la droga", "pastilla que toman los drogadictos", "cápsula o pastilla de estupefaciente" o "Barbitúricos. Droga. Narcótico. Pastilla estimulante". La web del Ayuntamiento de Buenos Aires da más detalles del tipo de pastillas y aclara que son de la categoría de alucinógenas. Aparece en el apartado ¿Qué es el LSD, ácido lisérgico?

Para confirmar el significado de Pepas, está la letra de la canción. Porque ya se sabe que para tragar una pastilla (sea del tipo que sea) ayuda tener un vaso de agua cerca y la letra de la canción de Farruko dice así:

Pepa y agua pa' la seca

To' el mundo en pastilla' en la discoteca

Pepa y agua pa' la seca

To' el mundo en pastilla' en la discoteca

¿Qué cambió en la vida de Farruko?

Farruko tomó esta decisión de dejar atrás Pepas tras un encuentro con Dios que le hizo abrir los ojos, contó en un concierto en el que se mostró arrepentido por incitar al consumo de drogas y no pasar tiempo con sus hijos.

"He logrado muchas cosas, tengo todo el éxito del mundo materialmente. Tuve la canción número uno del año pasado, pero ¿les digo algo? Yo por las noches lloraba, por las noches me sentía vacío. Siendo número uno, teniendo los mejores carros, teniendo todo... Mis hijos no podían verme. No podía ver a mis hijos. Destruí mi primera familia, hice daño a otra muchacha que me quiso y me aceptó tal y como yo era... ", explicó el cantante, padre de cinco hijos, que reconoció no ser consciente del mensaje que estaba transmitiendo.

"Fui el único que me creí mi propia mentira porque mi canción estaba número uno. Yo no sabía el mensaje que estaba diciendo en mis canciones le decía a la gente. Te tomas una pastilla para que seas feliz y disfrutes de la vida. ¿Tú sabes qué? Yo no me siento orgulloso de eso. Sabe Dios a cuántos de sus hijos les hice daño. Y hoy en día me paro como un varón a decirles que me perdonen como ser humano porque el amor empieza por el perdón", añadió.

Farruko también dio detalles de su encuentro con Dios: "Me dijo, 'recuérdate de dónde te saqué'. Hoy en día puedo decir que Dios está breando conmigo. Hoy en día puedo decir que no importa lo que pase en tu vida, aunque tú te derrumbes, Dios te ama así como eres. No tengas miedo. Todos somos pecadores, lo dice la Biblia. Aquí no hay ninguno bueno, ninguno bueno".

¿Qué pasa ahora con Farruko?

El encuentro de Farruko con Dios hizo tomar una decisión respecto a este tema, el cantante no dejó la música. En su discurso en los premios Los Nuestro 2022, donde volvió a hablar de ese descubrimiento, dejó claros sus planes.

"No me estoy despidiendo, solo estoy haciendo una transición en mi vida y van a conocer al mejor Farruko que hayan visto", dijo el cantante.

"Este momento es la excusa perfecta que voy a utilizar para no hablarles de religión, hablarles de una realidad. Este mundo cada vez se enfría más; no lo digo yo, lo dicen las noticias. Hoy en día la guerra que estamos viviendo es Rusia con Ucrania; muchos inocentes muriendo. Lo dice en Puerto Rico ahora mismo mi hermano que batalla en una cama luego de un atentado por disparo. Quizá aquí hoy estamos celebrando mi carrera, pero allá afuera hay mucha gente sufriendo con una necesidad increíble", apuntó el artista que acaba de lanzar la canción Pasa_je_ro.

La difícil infancia de Farruko y su paso por la cárcel

Farruko tomó esta decisión para poner calma en su vida, que no ha sido precisamente fácil.

Con solo cuatro años, alguien lo utilizó de rehén en un tiroteo y no se detuvieron en disparar al ver al pequeño. Aunque Farruko sobrevivió, la persona que lo utilizó de parapeto falleció en el acto.

Los años que siguieron no fueron mucho mejores. Aunque siempre le había interesado la música, las circunstancias en las que creció hicieron que tuviera que sobrevivir mediante otros medios mucho más peligrosos.

"Llegué a robar motos, las picaba, como decimos en Puerto Rico, y vendía las piezas. Sobrevivía. Llegué a vender drogas también", explicó en el programa El Gordo y la Flaca, donde la entrevistadora quiso ahondar más en el tema. "Vendía hierba, cocaína... Nunca la llegué a cocinar, pero si que llegué a dividirla para venderla".

Sobre si llegaron a buscarlo para matarlo, como le ocurrió a otros compañeros del género como Daddy Yankee o Nicky Jam, Farruko admitió que fue posible: "Puede ser que sí. Porque estaba vinculado con mucha gente de otro bando".

En abril de 2018 Farruko fue detenido tras descubrirse que llevaba más de 51.000 dólares camuflados entre su equipaje y la suela de sus zapatos. El artista, que había declarado en un primer momento que no llevaba más de 10.000 euros encima, se defendió excusándose en el cansancio acumulado había provocado este error.

Aún así, el juez impuso su arresto aunque fue liberado al día siguiente tas pagar una fianza de 10.000 dólares y se le permitió viajar fuera de Puerto Rico, siempre que justificara que se trataban de viajes profesionales.

Este suceso hizo que Farruko cayese en una depresión, tal como él mismo explicó en redes sociales. Aún así, reveló que no había tenido que recurrir a ningún fármaco ya que pudo salir adelante con el cariño de sus seguidores. "Yo no me rindo así de fácil y también influyó la motivación de la gente. Muchos me veían por la calle y me decían que estaba en sus oraciones", escribió en su momento en Instagram.

En junio de 2019, Farruko volvió a comparecer ante el juez y fue sentenciado a tres años de probatoria por delitos de tráfico de dinero y falso testimonio a la autoridad. Esto hizo que se librara de los 16 meses de prisión a los que se enfrentaba, pero recibió una sentencia de tres años de libertad condicional, por lo que tiene comparecer regularmente ante un técnico de servicio socio-penal.