Valeria Castro destila ternura en el cierre de su gira en Barcelona con Sílvia Pérez Cruz como invitada

La velada de Valeria Castro en Barcelona arrancó con La soledad, en un abrazo colectivo brindado a los miles de asistentes que habitaban el pabellón en la última gran parada del tour, después de haber llenado arenas en Madrid, Tenerife y Gran Canaria.

El gran formato, que en un principio podía sonar excesivo para el recogimiento de la propuesta de Castro, quedó plenamente justificado ante el ímpetu de Tiene que ser más fácil, Honestamente y Parecido a quererte, primeros pasos de una noche destinada a filtrarse por los poros de la delicadeza.

Así, la voz de la canaria, siempre en el filo de un quiebre que la convierte en algo de una calidez abrumadora, brilló en Montjuïc con El cuerpo después de todo, sencillo que da nombre a su segundo trabajo de estudio, disco absolutamente protagonista de esta gira.

"El cuerpo queda lo suficientemente entero para que merezca la pena levantarse cada día", reflexionó la cantante a modo de preámbulo, en una mirada hacia este año y medio de gira, con baja laboral de por medio, a la que sumó un agradecimiento a su gente por "mirar con ternura esta piel cuando yo no he podido".

La sutileza ocupó todos los rincones del Sant Jordi en cuanto apareció Sílvia Pérez Cruz, abanderada de la canción como gesto poético, que compartió junto a la canaria Debe ser, en uno de esos duetos que tienen el triunfo como único destino.

La noche salió por primera vez de los cauces de El cuerpo después de todo (2025) con Ay, amor y Cuídate, cortes contenidos en el EP de 2021 Chiquita, y Poquito, primera aproximación a Con cariño y con cuidado, debut en formato largo de 2023.

La dulzura, que se había aposentado como un fino velo sobre el cielo barcelonés desde el inicio de la velada, se hizo más presente cuando la canaria se enfrentó sola, sentada en una silla y usando una guitarra acústica como máquina de percusión, a Devota, desencadenante de una larga ovación.

Guerrera, dedicada a su madre, su abuela y a todas aquellas mujeres que siguen enfrentándose a la vida, sirvió para anunciar un receso a lo largo de 2027 para seguir componiendo, en un aparte acústico al que sumó El borde del mundo, banda sonora de El 47 que incluyó un abrazo para los vecinos de Torre Baró.

Tras esto, María de la Flor y Meritxell Neddermann se unieron a Castro para cantar Hoxe, antes de que la noche tomara un breve desvío electrónico con La corriente.

Valeria Castro en Barcelona | EFE / Marta Pérez

Cobijada por un violín, un saxo, un clarinete, un teclado, un bajo y una batería, Castro, a ratos con una guitarra o un tres cubano en mano, en otros despojada de cualquier instrumento, aceleró el pulso con Abril y mayo y Sobra decirte, que bailó con el público que abarrotaba la platea del Sant Jordi.

Un diálogo entre vientos invitó a la cantante a lanzarse, sostenida en su sonrisa inamovible, a Dentro, antes de buscar La raíz de su isla de La Palma y despedirse de los escenarios, por un tiempo, con la cumbia íntima Sentimentalmente, última punzada en una gira que ha aupado a Castro como una de las grandes voces —en todos los sentidos— de nuestra música.