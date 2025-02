Vanesa Martín y su 2025 lleno de proyectos: todo sobre su gira y su nuevo álbum, 'Casa mía'

Vanesa Martín parece que quiere que 2025 sea su gran año.

La artista malagueña lo tiene todo a punto para dos proyectos muy especiales: su nuevo y octavo álbum, Casa mía, y la posterior gira del disco con la que se recorrerá importantes escenarios de España y de países latinoamericanos.

Y está abriendo apetito de su nuevo proyecto con un estreno muy esperado. El 22 de febrero la cantautora publicó Objetos perdidos, el primer single de Casa mía.

En esta canción ya se intuye el concepto de su próximo álbum: su esencia mezclada con música latina. Y es que Vanesa Martín ha adquirido una gran influencia de la música de Latinoamérica gracias a las giras por sus países.

Todo sobre Casa mía

Vanesa Martín ha colaborado en su nuevo proyecto junto a Casta, productor colombiano que ha trabajado con artistas de renombre como Manuel Turizo y Karol G. De esta forma, han explorado distintos estilos, como la bachata, el son cuba, el mariachi y pasando por las sevillanas.

Para Casa mía la malagueña compuso nada menos que 42 canciones, pero finalmente quedaron 12, las cuales escogió tras tener tiempo para arreglarlas y enfocarlas con todo su corazón.

"No voy a negar que sentí vértigo cuando empecé a tomar decisiones. Pensaba que había cumplido una etapa en mi vida y que tenía que reconectar conmigo y con la gente que me rodeaba, en cuanto a mi carrera y mi música", contó en una entrevista para Milenio.

Para ella era muy importante salir de su zona de confort, tal y como aseguró para el citado medio: "Tenía mucha necesidad de enfrentarme a nuevos retos, nuevas perspectivas para llevar mi carrera, nuevas metas, nuevas inquietudes. Honestamente, no sabía si me estaba equivocando, pero nunca he sido de las que tienen los pies clavados en el suelo, así que me atreví a saltar y puedo decir que hoy doy gracias por lo que sea que me impulsó a este cambio".

Y el resultado le ha dado la paz que buscaba: "Estoy feliz; por fin serena, tranquila y muy focalizada en lo nuevo que viene. Hice este disco con absoluta libertad, con tiempo, y respetando mucho mi origen e identidad, nutriéndolo, no sólo de mi raíz española y andaluza, sino también de todo lo que he ido acumulando en estos años viajando por Latinoamérica y Estados Unidos, así como de la música que suena en mi playlist, para fusionar todo eso con lo que yo vengo haciendo desde pequeñita".

La gira de Vanesa Martín en 2025

Hace tan solo unas semanas, Vanesa Martín anunciaba la gira con la que se recorrerá importantes recintos y festivales de nuestro país este año. Pero, además, continuará fuera de nuestras fronteras, como en México.