Vanessa Hudgens interpreta a Rizzo en una nueva versión de Grease

En la versión originial del año 78, Stokard Channing fue la actriz que dio vida a Rizzo. Ahora, después de 38 años, Vanessa coge el relevo se mete en la piel de Rizzo. La actriz se muestra muy feliz en sus declaraciones: "Jugamos con algunos elementos nuevos y hacemos algunos cambios para mejorar la experiencia del espectador. Uno de esos cambios es la ausencia de los cigarrillos. Ser Rizzo es algo que nunca he imaginado, y eso me encanta, ya que es un nuevo desafío. Ella es un personaje tan icónico que sigue trascendiendo en las siguientes generaciones. No puedo esperar para traerla a la vida en la televisión en vivo. ¡Voy a ser una pink lady!", según ha publicado el portal HollywoodLife.com.

Vanessa ya mostró sus habilidades en el canto en High School Musical interpretando a Gabriella Montez para Disney Channel. A partir de ahí pasó a tener unas gran carrera en el mundo del cine con canciones como Breaking Free. y también con Gotta Go My Own Way. Además se hizo con el papel principal siendo Gigi en Brodway.