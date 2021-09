De Michael Jackson a Mark Wahlberg: Cinco famosos que esquivaron la muerte en el 11-S y una que no

Han pasado 20 años desde el fatídico atentado que destruyó las Torres Gemelas y acabó con la vida de 2.977 personas el 11 de septiembre de 2021 , pero no dejamos de recordar que la tragedia pudo haber sido mayor. Y es que algunos famosos como Michael Jackson o Mark Wahlberg consiguieron escapar del desastre ese día... y uno no pudo conseguirlo.

El 11 de septiembre de 2001 se ha convertido en una fecha simbólica de recuerdo. Y es que han pasado ya 20 años desde que el mundo vivió uno de los fatídicos atentados del World Trade Center, donde las famosas Torres Gemelas quedaron destruidas y donde al menos 2.977 personas perdieron la vida.

Sin embargo, la tragedia que paralizó al mundo pudo haber tenido unas consecuencias aún mayores. Muchas fueron las personas que, por casualidades de la vida, pudieron escapar por segundos de morir tras la caída de los emblemáticos edificios y, entre ellos, algunos conocidos nombres del mundo del espectáculo.

Michael Jackson o Mark Wahlberg son algunas de las celebridades que pudieron escapar de una muerte casi segura el pasado 11 de septiembre de 2001, aunque otra no tuvo tanta suerte.

Mark Wahlberg

Hace 20 años, el actor Mark Wahlberg había comprado una plaza en un avión de Boston a Los Ángeles. No obstante, pocos días antes del desastre, decidieron desechar la idea de viajar en un vuelo comercial y optaron por un avión privado para realizar el trayecto, para poder asistir a un festival de cine en Toronto y, desde allí, volar a los Ángeles.

Lo que no sabía en aquel momento Wahlberg es que aquella decisión salvaría sus vidas, pues aquel avión que compraron y que finalmente nunca cogieron se estrelló el 11 de septiembre de 2001 contra una de las Torres Gemelas.

Michael Jackson

Michael Jackson fue otra de las celebridades que consiguió escapar de la tragedia ocurrida aquel 11 de septiembre. Según explicó su hermano Jermaine Jackson en su biografía You are not alone: Michael through a brother's eyes, el rey del pop tenía una reunión aquella misma mañana en las Torres Gemelas.

Afortunadamente, no asistió al encuentro, pues no consiguió despertarse después de haberse quedado hablando con su madre la noche anterior al atentado, un gesto que finalmente le salvó al vida. Jermaine aseguraba en su libro que nadie supo que la reunión debía producirse hasta que su madre llamó esa mañana al hotel en el que se hospedaba Michael tras producirse los atentados.

Seth McFarlane

El conocido creador de Padre de Familia y American Dad, Seth McFarlane, también consiguió esquivar la muerte ese 11 de septiembre. Según explicó el actor, director y guionista de algunas de las series más reconocidas, esa mañana tenía que coger un avión de Nueva York a Los Ángeles, pero su agencia de viajes se equivocó con la hora de salida.

De esta manera, el actor acabó llegando tarde al aeropuerto, cuando el avión ya había despegado y, sin saberlo, se salvó de una muerte asegurada pues, una hora después, el vuelo se estrelló contra las Torres Gemelas sin dejar supervivientes.

Aún así, el propio McFarlane aseguraba que "la única razón por la que realmente no me ha afectado tanto como podría haberlo hecho es que yo realmente no supe que estaba en peligro en absoluto hasta que todo hubo terminado, de modo que no pasé por ese momento de pánico".

Sarah Ferguson

La realeza británica también consiguió evitar la tragedia del World Trade Center. Y es que esa mañana del 11 de septiembre, Sarah Ferguson, duquesa de York, tenía una cita en las oficinas de la ONG Chances for children, en la que participaba asiduamente.

No obstante, esta reunión tuvo que ser retrasada unas horas, pues Ferguson estaba siendo entrevistada por el periodista Matt Lauer para la cadena NBC, razón por la que no llegó a la reunión a la que tenía previsto asistir. De hecho, durante la propia entrevista, la emisión tuvo que suspenderse cuando el primer avión impactó contra la torre.

La duquesa habría aceptado 500.000 euros a cambio de una entrevista con su ex marido // María José Zamora

Rob Lowe

Diez días antes de lo ocurrido en el World Trade Center, el actor Rob Lowe tomó su ruta de vuelo hasta el set de El ala oeste de la Casa Blanca en Washington DC. Lo que no sabía es que esa misma ruta sería la que tomarían unos terroristas el 11 de septiembre de 2001.

Más tarde, Rob Lowe supo, después de que ese vuelo se estrellara en medio de los bosques de Pensilvania, que en su mismo vuelo iban los terroristas que acabaron secuestrando el avión que finalmente nunca llegó a su objetivo, gracias a la rebelión de los pasajeros que iban a bordo.

Berry Berenson

Sin embargo, no todas las estrellas corrieron la misma suerte. La fotógrafa y actriz Berry Berenson murió a bordo de uno de los aviones que se estrellaron contra las Torres Gemelas, cuando volvía a su casa de California de unas vacaciones en Cape Cod.

Hermana de la actriz Marisa Berenson, la fotógrafa trabajaba para revistas tan respetadas como Vogue, Glamour, Newsweek y la Interview de Andy Warhol. Además, había estado casada con Anthony Perkins, conocido por interpretar Norman Bates en la película Psicosis, de Alfred Hitchcock.