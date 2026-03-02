Shakira y Beéle estrenan 'ALGO TÚ' en el Zócalo de Ciudad de México

Shakira y Béle cantan 'ALGO TÚ' en el Zócalo de Ciudad de México | X

"No la hemos podido ensayar mucho así que espero que nos salga bien. Lo importante es que queremos que la escuchen ustedes primero"

Con estas palabras Shakira dio la bienvenida a Beéle al escenario del Zócalo de Ciudad de México, donde este domingo dio un multitudinario e histórico concierto gratuito, para cantar juntos ALGO TÚ. Los dos artistas de Barranquilla eligieron este emblemático espacio para estrenar la canción que lanzarán el miércoles 4 de marzo en todas las plataformas

"Quiero vivir contigo algo nuevo", empezó a entonar Shakira que había invitado a Beéle al concierto del 27 de febrero en el GNP Estadio de Ciudad de México, aunque lo hizo para cantar juntos Hips Don't Lie.

Después de semanas de días de rumores sobre el posible lanzamiento de una colaboración de los dos artistas colombianos, Shakira y Beéle publicaron un adelanto de su colaboración el jueves 26 de febrero despejando así toda clase de dudas sobre el tema.

La canción es una versión de Te Olvidé, el himno del carnaval que Shakira interpretó con gran éxito durante sus conciertos en Barranquilla en 2025.