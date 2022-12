El videoclip de India Martínez en el que acabó con la pierna llena de cardenales

El 2 de diciembre India Martínez lanzó Nuestro mundo, su noveno álbum de estudio. Un trabajo que, tal como explicó recientemente en Cuerpos especiales, ha sido el que ha hecho en menos tiempo porque todo ha ido fluido.

El proyecto de India no solo se basa en la música, la cordobesa de 37 años cuida hasta el más mínimo detalle de toda su apuesta artística. Tan sólo hay que echar un vistazo al formato del álbum y a las fotografías que lo ilustran, para el que ha creado un universo en el que fusiona elementos del surrealismo, con seres mitológicos que sirven de acompañamiento a los 10 temas que forman Nuestro mundo.

Del mismo modo, los videoclips con los que promociona este trabajo también completan esta atmósfera mágica. Eso sí, no siempre salen las cosas tan "fluidas" como la composición del álbum. En el videoclip de Nuestro mundo, tema que le da nombre al disco, India recrea un universo postapocalíptico que intercala con unas bucólicas imágenes de ella montando a caballo.

La artista confesó que había tomado varias clases de equitación, tanto para cuando ha tenido sesiones de fotos con caballos, como para este videoclip. Pero a pesar de su preparación, a veces no se puede controlar cómo va a reaccionar un animal en un rodaje: "Yo quería galopar y me envalentoné y no había manera. Porque yo iba con un vestido y descalza, al caballo no sé que le habían puesto en el pelo que se escurría y el caballo no me respondía".

Como buena profesional, India salvó la situación y al ver el videoclip no parece que esa escena haya sido tan accidentada. Sin embargo, se llevó un doloroso recuerdo a casa: "Se me llenaron las piernas de cardenales y yo disimulando, ¿no veis que salgo sonriendo?"

Una gran interpretación que demuestra su talento como actriz. Algo que también puede apreciarse sobre las tablas, ya también podemos disfrutar de India Martínez en el teatro en la obra Lorca de Saura, que narra la vida de Federico García Lorca a través de los ojos de una mujer de nuestro tiempo.

"Cantar a Lorca está muy relacionado con lo que yo soy. Me gusta escribir, dibujar, el flamenco, la música... Él era arte en todas las formas y mi forma de expresarme es así", explicó en Cuerpos especiales.