India Martínez, sobre el videoclip de 'Nuestro mundo': "Se me llenaron las piernas de cardenales"

Tanto si te has ido de puente como si te toca currar, no te vas a quedar sin Cuerpos especiales. Y además con presentadores sustitutos que acompañarán a Eva Soriano y a Iggy Rubín que no te puedes perder.

Y empezamos la semana por todo lo alto con la visita de una artistaza, India Martínez, que presenta su noveno álbum de estudio, Nuestro mundo. "Ha sido de los discos que más han fluido, y que más rápido ha hecho", explica India, asegurando que en seis meses lo tenía listo.

¿Su truco para que todo fluya? "Paras y miras la vida".

India ha presentado este disco con el videoclip de la canción que le da nombre, en el que aparece montando a caballo.

La artista nos cuenta que dio clases de equitación para prepararse, pero aún así el rodaje fue algo accidentado: "Yo quería galopar y me envalentoné y no había manera. Porque yo iba con un vestido y descalza, al caballo no sé que le habían puesto en el pelo que se escurría y el caballo no me respondía".

"Se me llenaron las piernas de cardenales y yo disimulando, ¿no veis que salgo sonriendo?", ha añadido.

Su colaboración con Melendi

Una de las colaboraciones que India ha incluido en Nuestro mundo es Si ella supiera, junto a Melendi. "Para dar entre los dos con la canción válida, fue la versión tres. Él la retocaba, yo la retocaba y él la retocaba otra vez", explica India, asegurando que tenían al resto del equipo agotados.

"Empastamos súper bien en el momento creativo, pero nos dimos cuenta que somos igual de cabezones los dos", continúa explicando sobre esta colaboración.

Su debut como actriz

Además de lanzar nuevo álbum, India Martínez debuta como actriz de teatro por todo lo alto: cantando a Lorca de la mano de Carlos Saura.

"Cantar a Lorca está muy relacionado con lo que yo soy. Me gusta escribir, dibujar, el flamenco, la música... Él era arte en todas las formas y mi forma de expresarme es así", ha confesado sobre este espectáculo.