Todo sobre 'Nuevo mundo', el noveno disco de India Martínez

India Martínez está de vuelta con Nuestro mundo, su noveno álbum que vio la luz el pasado 2 de diciembre. "Ha sido de los discos que mejor han fluido. Y que más rápido he hecho", explicó en Cuerpos especiales con motivo de su lanzamiento. "Hay discos que he tardado años en hacerlos y este en seis meses estaba hecho".

Si ella supiera, su colaboración con Melendi, fue el primer adelanto de este disco. Y no es casualidad, ya que el álbum surgió a partir de esta colaboración. India le mostró su poemario —Verdades a medias, publicado en marzo de 2021— y el asturiano la animó a convertir esos versos en canciones. "La colaboración fluyó, y así salió la idea de hacer el álbum basándome en algunos de los poemas del libro", explicó India cuando presentó el disco.

Un disco que nace de su poemario 'Verdades a medias'

Sobre los poemas, Martínez, reveló que algunas páginas del libro se adaptaron para convertirlas en canciones, mientras que otras se incorporaron tal y como estaban en el papel.

En este trabajo, la artista cordobesa repasa distintas fases de su vida en diez canciones: "Es un álbum en el que cuento lo que otras veces me callo: sentimientos, sueños, verdades… Reflexiones que a veces no me atrevo a decir ni en la intimidad".

En cuanto a la parte musical, la artista ha tocado una amplia variedad de estilos donde dominan los sonidos latinos como la bachata o el reggaetón, pero también encontramos mucho pop.

“Un disco siempre es un paso más, y este es en el que soy más yo. Me gusta reinventarme en cada uno que publico porque yo soy así, diferente a lo largo del tiempo, y eso se refleja en la música que hago”, confesó.

TRACKLIST DE 'NUESTRO MUNDO', DE INDIA MARTÍNEZ