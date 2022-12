India Martínez habla de Ismael, su pareja: de cómo se conocieron a su papel en su último videoclip

Te interesa El videoclip de India Martínez en el que acabo con la pierna llena de cardenales

India Martínez presenta su disco Nuestro mundo, su noveno álbum del que es productor Melendi y en el que vuelve a cantar al amor.

"Soy muy romántica. Cariñosa, detallista", reconoce la cantante de 37 años al hablar de su nuevo trabajo en la revista ¡Hola!, en la que se ha lanzado a hablar de su relación de más de una década con el actor Ismael Vázquez, de 36.

"Tener una relación estable me da paz, me quita ansiedad", reconoce la cantante, que explica en la revista cómo conoció a su chico y por qué ha decidido trabajar con él en sus videoclips. En el último, de la canción Nuestro mundo, Ismael se encarga de la dirección y tiene un pequeño papel.

Cómo se conocieron India Martínez e Ismael Vázquez

India Martínez e Ismael Vázquez llevan juntos más de diez años. Se conocieron en el gimnasio. "Fui a apuntarme y era el dueño", recuerda.

"No me dejaba entrar porque intentaba colar a dos amigos suyos. Él ni sabía quién era yo. Cuando fui a entrar, me dijo: 'Perdona, ¿dónde vas?'. Me quedé callada. Luego ya nos conocimos", cuenta sobre los inicios de su historia con su chico, que además de actor y director, es instructor de capoeira.

Así nació una relación que funciona a las mil maravillas porque, dice India, Ismael sabe llevar sus constantes viajes y sus semanas fuera de casa. "No sé si yo misma podría, porque son muchos viajes, mucho tiempo fuera. Vas, vienes. Pero también hace que no te aburras y caigas en la monotonía", cuenta.

El videoclip de India Martínez e Ismael Vázquez

La relación de India Martínez e Ismael Vázquez no es estrictamente sentimental, también lo es profesional. Ismael Vázquez se ha encantado de dirigir varios videoclips de India Martínez, entre ellos el recién lanzado Nuestro mundo, del que reveló algunos secretos en Cuerpos especiales, el morning de Europa FM presentador por Eva Soriano e Iggy Rubín.

Tuvo que dar clases de equitación para prepararse y, pese a eso, el rodaje fue algo accidentado. "Yo quería galopar y me envalentoné y no había manera. Porque yo iba con un vestido y descalza, al caballo no sé que le habían puesto en el pelo que se escurría y el caballo no me respondía. Se me llenaron las piernas de cardenales y yo disimulando, ¿no veis que salgo sonriendo?", contó la artista.

El vídeo es un trabajo de Ismael Vázquez, quien tiene también un pequeño papel en este trabajo. "Como creativo es el mejor", apunta en la revista ¡Hola!. "Si trabajo con él, no es porque sea mi pareja. Confío en lo que hace y me gusta lo que propone artísticamente", señala.

Ismael Vázquez ha dirigido los videoclips de Nuestro mundo, El payo, No me basta, y La saeta. Como actor ha participado en las serie Mambo y Grasa.