Viva Suecia anuncia una reedición de 'Hecho en tiempos de paz' con colaboraciones con M Clan, Repion y Enjambre
Un año después del estreno de Hecho en tiempos de paz, Viva Suecia estrena Hecho en tiempos de guerra, una redición de su quinto álbum con colaboraciones especiales.
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Viva Suecia está de lo más agradecido con la acogida de su quinto álbum de estudio, Hecho en tiempos de paz, publicado 10 de octubre de 2025. Desde entonces la banda no ha parado de cosechar éxitos, también con su gira, colgando el cartel de sold out en numerosos conciertos.
Este disco, compuesto por 11 canciones, contenía ya colaboraciones con Siloé en Sangre, con Hoonine en Tú y yo contra los demás y con Samuraï en Melancolía. Pero ahora el grupo formado por Rafa Val, Alberto Cantúa, Jess Fabric y Fernando Campillo ha anunciado una redición de lo más especial, también con grandes invitados.
Se trata de hecho en tiempos de guerra, que además de cambiar el título del disco modifica su portada del blanco y el multicolor al negro y amarillo. "Desde que lo publicamos, Hecho En Tiempos de Paz nos han pasado tantas cosas que a veces (siempre) nos cuesta creerlas. De verdad, si nos lo hubieran llegado a contar hace un tiempo, no nos lo habríamos imaginado", han comenzado a contar desde sus redes sociales.
"Por fin os podemos presentar la reedición de nuestro último disco, dónde además de volver a encontrarnos con estas canciones, tenemos la suerte de compartirlas con artistas que admiramos muchísimo: Dolor y Gloria con Enjambre, Fuimos Felices Aquí con Repion y Mala Prensa con M Clan", ha desvelado Viva Suecia sobre este nuevo proyecto.
Y, además, han revelado que Hecho en tiempos de guerra se estrena este viernes 13 de noviembre. "Tenemos muchas ganas de que podáis tener esta edición en vuestras manos, ha quedado increíble", vaticina la banda liderada por Rafa Val.
Viva Suecia ha adelantado también un nuevo videoclip de Mala prensa, esta vez junto a M Clan, que parece que se estrenará junto esta reedición tan especial.