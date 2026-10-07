Siloé desglosa su 'Terrorismo Emocional Deluxe Tour': "Vamos a repasar canciones de la carrera que mucha gente pide"

Si su 2026 está siendo apoteósico, el 2027 también lo será con su Terrorismo emocional Deluxe Tour. Siloé ha presentado así una gira más ambiciosa con la que se recorrerán España en grandes recintos, al igual que otros países de Europa y Latinoamérica.

En Europa FM entrevistamos a Fito, Xavi y Jaco sobre este nuevo proyecto, pero también recordamos con ellos una divertida anécdota con sus amigos Viva Suecia y rememoran esos momentos emotivos que han vivido sobre el escenario.

Ese 'deluxe' del nombre del tour no es una etiqueta sin más, sino que resume el concepto de su próxima gira. "Nos hemos querido permitir más lujo, que para nosotros es poder acceder a muchas más personas que no pudieron vernos en las salas más pequeñas", nos explica el cantante. Y es que para ellos también es importante hacer "el escenario más grande" con el que soñaban.

"Va a ser una gira histórica para la banda"

Todo ello es sinónimo también de "más tiempo y más canciones" para que el público pueda conectar con ellos. "Va a ser una gira histórica para la banda", defiende Fito.

Terrorismo emocional y Si te pones de mi parte están funcionando muy bien en directo, tal y como cuentan los músicos. pero se están llevando alguna sorpresa sobre el escenario sobre las canciones de su último disco llevadas a los shows: "No nos terminamos de creer lo que está pasando con Amor infinito, porque es una parte muy interesante donde bajos pulsaciones a la vez que la gente".

Al igual que hay preferencias en las canciones en su versión de directo, cada uno de los músicos tiene alguna que otra fijación para los conciertos: si fuera por Xavi, llevaría una guitarra eléctrica japonesa distinta por cada canción del espectáculo. Jaco se decanta más por el gong que llevan con ellos basado en Imagine Dragons y a Fito le encantan los micros, y le tiene especial cariño a ese micrófono- altavoz tan característico.

Así será la gira con conciertos más largos

Siloé deja claras las novedades instrumentales de Terrorismo Emocional Deluxe Tour: "Vamos a descubrir nuevos instrumentos que no son típicos de una banda de rock, sino acústicos y de otros tipos". Según cuenta el guitarrista, se usarán en "una parte especial del show": "En él vamos a repasar canciones de la carrera que mucha gente pide y que nunca ha habido tiempo".

"Vamos a descubrir nuevos instrumentos que no son típicos de una banda de rock"

Antes de su gran despliegue en 2027, los artistas cerrarán este año con una gira por Europa en "salas pequeña y con producción más reducida" por ciudades como Berlín, Bruselas, París y Ámsterdam. "Uno de los objetivos es que la gente fuera pueda vivir esto con la misma energía", reflexiona Fito.

En marzo llegan sus dos primeros conciertos en el Movistar Arena de Madrid, que ahora ya sabemos que formarán parte de su nueva gira. Y en ellos habrá también "setlist nuevo, nuevos instrumentos y sus actos con discursos más teatrales".

"Cuando hacemos una gira apuntamos todas las canciones que hemos cantado y las borramos todas. Volvemos a empezar y al seleccionar las canciones las volvemos a producir como si fuera un disco", detalla Xavi, director musical también de Siloé que lleva los hilos de cara a cada gira. Intentan así encontrar temas "que aporten" energías distintas en los conciertos para crear una experiencia completa.

Su divertida anécdota con Viva Suecia

Siloé está muy relacionada con Viva Suecia gracias a su colaboración Sangre, y en Local de Ensayo Europa FM la banda liderada por Rafa Val nos contó cómo Alberto Cantúa, en mitad de uno de sus conciertos, se metió en la barra de un festival para 'morrear' del grifo de cerveza. Y Fito le pilló de pleno.

Así lo recuerda el cantante: "Había salido a verlos y estaba escondido debajo de la barra y veo que baja y se pone a beber del grifo. Las risas fueron máximas". Siloé aprovecha la entrevista para darle las gracias al apoyo que siempre han tenido de Viva Suecia, "un grupo que es historia de nuestro país".

Sobre cosas que no esperaban que les pasaran a lo largo de su carrera, el vocalista de Siloé ha recordado cómo un espectador le pegó un puñetazo en un concierto de Castellón, aunque no lo conociera de nada.

Pero otras dos anécdotas que han vivido vencen la balanza a lo bonito de la música: en una charla, un fan le pidió a Fito que le hiciese una canción y siguen escribiéndose por Whatsapp. Por otro lado, un niño que "había pasado una época muy mala" en su vida pidió cambiarse el nombre por Siloé por lo que le había ayudado su música.

Este 2026 Siloé ha sido uno de los grandes protagonistas de la visita del Papa León XIV a España, y con esta vivencia del grupo terminamos la entrevista. "Hemos tenido la suerte de tener visibilidad en ese aspecto. Cualquier momento de este calibre es guay para nosotros", explica Xavi, destacando que fue todo "un aprendizaje" tener eñ `rpvilegio de actuar en actos tan importante.

Todavía le quedan conciertos por España y su gira europea antes de que acabe el año, pero 2027 se ensancha la era musical de Terrorismo emocional, así que queda Siloé para rato.