Viva Suecia, Barry B y Siloé, entre los primeros artistas confirmados del FIB 2027

Antes de que arranque la temporada de festivales, a la que cada año da el pistoletazo de salida el SanSan Festival, llega la temporada de anuncios de carteles. Hace unos días descubríamos los artistas del Primavera Sound 2027 y este martes el FIB ha dado a conocer los primeros nombres de su próxima edición.

La organización del festival, que en 2027 se celebra del 15 al 17 de julio en Benicàssim, ha compartido el avance del cartel con nombres como Viva Suecia, Siloé y Barry B.

"Estos son los primeros confirmados de este año pero aún quedan muchos grupos y artistas por anunciar… ¿Estáis preparados?", señala en la publicación que sirve también para sortear dos abonos generales.

Two Door Cinema Club regresa al recinto castellonense cinco años después de su última vez. La banda irlandesa tocó en 2010, 2018, 2020 y 2022. También vuelve Supergrass y Viva Suecia, que regresará tras arrasar en 2025 y después de despedirse su gira Hecho en tiempos de paz el 17 de enero de 2027 en el Palau Sant Jordi de Barcelona.

Siloé fue otro de los grandes protagonistas del FIB 2025 mientras que para Sanguijuelas del Guadiana, Puño Dragón y Éxtasis será su primera vez. Repasa a continuación los artistas confirmados y no dejes de estar atento a las nuevas confirmaciones del festival.

Los artistas confirmados para el FIB 2027

Supergrass

Viva Suecia

Silóe

Sanguijuelas del Guadiana

Barry B

White Lies

Annie B Sweet

Cupido

ElyElla

Éxtasis

Gara Durán

Keo

Puño Dragón

Samuraï

Villanelle

Cuándo salen los abonos del FIB a la venta

El anuncio de los primeros confirmados llega con la salida a la venta de los primeros abonos. El jueves 5 de noviembre se abren las taquillas a las 14:00 horas con la primera tanda.