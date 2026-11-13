Viva Suecia y Marlena, los primeros artistas confirmados del Polar Sound 2027

La séptima edición del Polar Sound se celebrará los días 12 y 13 de marzo en la Estación de Esquí de Baqueira Beret y ya tenemos varios artistas confirmados.

El Pirineo ya está listo para acoger un año más al Polar Sound. Ya están anunciadas las fechas para su séptima edición y algunos de los artistas que se subirán al escenario. El festival mantiene sus apuestas por el indie pop nacional que, de momento, será representado por Viva Suecia, Marlena y Puño Dragón.

Aún faltan varios artistas por anunciar, pero viendo la talla de los artistas que han pasado por el festival, las expectativas están muy altas. Taburete, Malmö 040, Leire Martínez o Vetusta Morla son algunos cantantes que ya se han subido al escenario localizado a más de 1000 metros de altura.

Tras el sold out del año pasado, desde Polar Sound ya nos animan a disfrutar del esquí por el día y de la música por la noche. El tramo 1 de entradas ya se ha agotado, por lo que te aconsejamos que no te demores si quieres vivir esta experiencia.

Los fans de este festival también se hacen oír, y no han tardado en anunciar sus peticiones. Algunas de las más repetidas son: Ultraligera, La La Love You, Siloé… ¿Les veremos en esta edición?