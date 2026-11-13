¿Quién viene esta semana a 'Cuerpos especiales'? Los invitados del 16 al 20 de noviembre

Escucha 'Cuerpos especiales' de lunes a viernes de 7:00 a 11:00, y los sábados y domingos de 8:00 a 10:00

No os vamos a mentir, también estábamos deseando que llegara el fin de semana, pero no podemos evitar tener la mente ya en el lunes para poder disfrutar de los invitados que visitarán esta semana a nuestro equipazo de Cuerpos especiales.

Como cada semana, Eva Soriano, Nacho García y Lalachus le dan la bienvenida al estudio de grabación a invitados tan top como Juanjo Bona, que acaba de lanzar su nuevo tema Pobre de mí; SFDK, que ha estrenado su álbum Salto de fe, o Adam Jezierski y Francesco Carril, coprotagonistas de El mal padre. ¡Conoce la lista al completo!

Si hay algo que tampoco podemos perdernos, es conocer los pueblos más molones que tenemos por España con nuestro superconcurso Pueblos especiales. Vota por tu favorito en nuestra encuesta y, si sabes de un pueblo merecedor de nuestro kit, apúntalo a la competición mandando un mensaje al 619 441 746.

Lunes, 16 de noviembre - Javi Rey y Natalia Verbeke

La semana empieza con Javi Rey y Natalia Verbeke, coprotagonistas de Citas, la comedia romántica que va a revolucionar los cines este 20 de noviembre. Rodada en Barcelona y ambientada en el día de Sant Jordi, esta película entrelaza cuatro historias de amor.

Nuestro experto musical Arturo Paniagua también nos acompañará en esta velada. ¿Qué trayectoria musical analizará esta semana?

Martes, 17 de noviembre - YSY A

Este martes el equipo de Cuerpos especiales va a poder charlar con YSY A, el cantante argentino que cada 11 de noviembre revoluciona la industria con un nuevo lanzamiento. En esta ocasión, se trata de EL TRAP DE TU PAÍS, un disco de 12 canciones repleto de colaboraciones con otros artistas de la escena como Duki, Neo Pistea o NAIM, entre otros.

En el estudio también estará nuestro habitual de los martes Jorge Yorya.

Miércoles, 18 de noviembre - SFDK

El dúo de rap originario de Sevilla acaba de lanzar su nuevo álbum Salto de fé, 18 de canciones con las que celebran la vida: "Porque nuestra konciencia siempre fue rebelde y nuestra fe, acentuada", dejaron por escrito en redes al anunciar el nuevo álbum.

También viajaremos al pasado con la cómica Carmen Romero.

Jueves, 19 de noviembre - Adam Jezierski y Francesco Carril

Adam Jezierski y Francesco Carril interpretan a dos de los tres hermanos descendientes de El mal padre, en la tragicomedia de Roberto Bueso.

Nuestro psicólogo de los jueves, Santos Solana, nos explicará desde el punto de vista de la psicología clínica cómo nos afecta lo que sucede a nuestro alrededor. ¿Qué caso nos traerá esta vez?

Viernes, 20 de noviembre - Juanjo Bona

¡A la segunda va la vencida! Lalachus y Nacho podrán charlar por fin con el rey de las jotas. Juanjo Bona ya ha publicado Pobre de mí, un single con el que abre el imaginario de la jota aragonesa e introduce el universo zarzuela.

Bertus y Juan Sanguino estarán también como cada viernes para despedir la semana.