¡Vuelve La Pegatina! Estas son las fechas de sus primeros conciertos

Después del anuncio de su regreso inminente, La Pegatina ha cumplido su palabra y ha hecho un anuncio muy especial en la hora y día acordados: primeras fechas de su gira.

La banda decidió retirarse momentáneamente a finales de 2024, una despedida en la que ya anunciaron que volverían.

"Ahora toca parar y coger fuerzas. Estamos seguros de que volveremos con más ganas que nunca de sacar música nueva y de darlo todo en los conciertos", confesaban en un post ya eliminado de su perfil.

Ahora, el día por fin ha llegado y tenemos tres fechas para volver a disfrutar de la banda como nunca.

Las fechas anunciadas

Por el momento, tan solo han anunciado fechas para dos ciudades de España, pero la lista de destinos se irá ampliando la semana que viene:

22 y 23 de mayo - La Riviera, Madrid

29 de mayo - Festival Empremtes, Barcelona

Dónde comprar las entradas

Las entradas se encuentran ya a la venta en la página web oficial de La Pegatina www.lapegatina.com.