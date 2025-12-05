La Pegatina anuncia su regreso un año después de su despedida

La Pegatina, protagonista del concierto del 8 de octubre en el escenario de Europa FM en El Pilar. | Warner

La espera se nos ha hecho larga, pero por finLa Pegatina volverá a hacernos saltar con su música a partir del 12 de diciembre a las 12:00. Así lo han anunciado a través de sus redes sociales junto a un vídeo que ha pillado por sorpresa a sus fans.

En él podemos ver a un hombre deprimido, con un traje desarreglado, como si volviera cansado del trabajo. Pero, de pronto, los sonidos de la vida cotidiana comienzan a adquirir un ritmo, un compás, una melodía que empieza a despertar en él el baile y la sonrisa, un son que rápidamente nos recuerda a una mítica banda española.

Y es que la despedida de La Pegatina se vivió con cierto amargor, pero también se despidió por todo lo alto con una fiesta el 5 de octubre de 2024 en Madrid, el concierto que puso fin a su gira Hasta luego, Mari Carmen.

Sin embargo, ¡ya están de vuelta! Y quién sabe qué sorpresas nos tendrán preparadas para el 2026. ¿Nueva música? ¿Quizás una gira para celebrarlo? ¡Estate atento a sus redes!

¿Por qué se retiraron?

Como tal, lo de La Pegatina no fue un retiro, sino más bien una despedida momentánea. Tenían claro que iban a volver, y lo dejaron claro en su post de despedida.

"Ahora toca parar y coger fuerzas. Estamos seguros de que volveremos con más ganas que nunca de sacar música nueva y de darlo todo en los conciertos", confesaron hace un año.