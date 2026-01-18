Un hito que le salió caro: Manuel Carrasco, el único artista español en llenar el nuevo Bernabéu

Aitana, Lola Índigo y Dellafuente se quedaron a las puertas de celebrar sus conciertos en el Santiago Bernabéu, ya que el Real Madrid C. F. decidió cancelar todos sus espectáculos musicales en septiembre de 2024. "Esta decisión forma parte del conjunto de medidas que viene tomando el club para que durante los conciertos se verifique el estricto cumplimiento de la normativa municipal vigente", dijo sobre los problemas acústicos del recinto.

A raíz de esta decisión, Manuel Carrasco mantuvo el hito de ser el único artista español en llenar el nuevo Bernabéu tras la profunda remodelación que se llevó a cabo entre 2019 y 2024. Otros artistas, como Alejandro Sanz o Ana Mena, también actuaron en el recinto, pero como parte de un festival. El de Carrasco fue un concierto de su propia gira.

Una multa de 400.000 euros

A pesar de este logro, el concierto de Manuel Carrasco en el Bernabéu recibió tres multas por parte del Ayuntamiento de Madrid. Así lo explicó el artista en El Hormiguero, en 2025: "Nos han multado a todos", dijo, haciendo referencia a otros cantantes como Taylor Swift.

"Yo no lo entiendo. Nosotros alquilamos el Bernabéu para hacer un concierto. No sé cuántos conciertos he hecho en mi vida, pero nunca me han multado por exceso de ruido. El problema es que decían: 'Bajadlo, bajadlo'. Y, claro, cómo lo bajas si el que está en la grada de enfrente te dice: 'No te escucho'. No puedes bajarlo porque te debes al público en ese momento", comentó Carrasco.

Aunque el artista se mostró comprensivo con las quejas vecinales, no escondió su desconcierto con las multas: "Había otro público que no quería escuchar el concierto y que estaba fuera. Eran los vecinos. Yo lo entiendo, y el máximo respeto hacia ellos, pero nosotros no tenemos culpa. Nos han cascado tres multas: dos por los dos días de ensayo y una por el día del concierto, y cada una de 150.000 euros", añadió, asegurando que recurrieron las sanciones.

Según la Ordenanza de Protección contra la Contaminación Acústica, el volumen máximo en exteriores entre las 19:00 y las 23:00 no podía superar los 58 decibelios, y la cuantía de las multas oscilaron en función de la gravedad de la infracción.

La crítica de Jordi Évole

A raíz de su entrevista con Manuel Carrasco, Jordi Évole dio su opinión sobre este asunto en Espejo Público. "Tiene una multa de 400.000 euros por haberse pasado en decibelios, tiempo, etc. Curiosamente, Taylor Swift, que tocó allí dos días, tiene una multa de 280.000 euros. A mí me pareció muy injusto y nos pasamos la noche llamando a Florentino Pérez", dijo el pasado 16 de enero.