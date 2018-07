Will.i.am desmiente la sustitución de Fergie en Black Eyed Peas

Aunque no hay ninguna confirmación oficial por parte del grupo, todo apunta a que Black Eyed Peas volverán a reunirse de nuevo.

Lo que no se sabía era si al completo o no, ya que tras la gala de los Kids' Choice Awards que tuvo lugar en Los Ángeles, donde se pudo ver a Fergie luciendo una gran tripita de embarazada; empezaron a surgir los rumores de que el resto del grupo iban a empezar a hacer audiciones para encontrarle una sustituta.

Will.i.am ha sido el encargado en aclarar estos rumores a través de su cuenta de Twitter negando rotundamente la salida de su compañera del grupo. Y lo ha hecho respondiendo directamente a Perez Hilton y al portal TMZ, los mismos que difundieron la noticia de las posibles audiciones:

the rumors on @fergie being replaced are so false @perezhilton & @tmznewss_ is the furthest from the truth #BEP4ever #fergieROCKS...#family