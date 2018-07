Will.I.am lanzará su nuevo álbum #Willpower el 23 de abril

La discográfica ha anunciado y confirmado la fecha y el que será el tracklist del nuevo álbum #Willpower de Will.I.am. Al parecer, hay rumores de que al artista le ha hecho falta seguridad a la hora de lanzar su nuevo disco, pero finalmente, dicha seguridad le ha venido dada con los dos hits This is love y Scream and Shout para así acabar de atreverse. ¿Será verdad?

La publicación del disco tendrá lugar el próximo 23 de abril y contará con una gran cantidad de colaboraciones de las cuales ya sabíamos: Britney Spears en Scream and Shout, Justin bieber en #thatpower y Eva Simons con el tema This is love. Pero tras la confirmación por parte de la discográfica, se suman a la lista los siguientes artistas: Hit-Boy, Waka Flocka Flame, Lil Wayne, Diddy, Chris Brown, Miley Cyrus, Skylar Grey, Juicy J, apl.de.ao, Baby Kael y 2NE1.

TRACKLIST

Good Morning

Hello

This Is Love (feat. Eva Simons)

Scream & Shout (feat. Britney Spears)

Let's Go

Gettin' Dumb (feat. 2NE1)

Geekin'

Freshy

#thatPOWER (feat. Justin Bieber)

Great Times (Are Coming)

The World Is Crazy

Fall Down (feat. Miley Cyrus)

ove Bullets

Far Away From Home

Ghetto, Ghetto

Scream & Shout (Remix) [feat. Britney Spears, Hit Boy, Waka Flocka Flame, Lil Wayne & Diddy]

#ThatPower (Remix)

Bang Bang