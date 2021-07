¡YouTube ha sido 'rickrolleado'! El 'Never Gonna Give You Up' alcanza los mil millones de reproducciones

Rick Astley en el vídeo de Never Gonna Give You Up // YouTube

Es probablemente la canción más memética de la historia. Es el Never Gonna Give You Up de Rick Astley, ese tema con el que todos nos hemos comido alguna noticia falsa demasiado interesante para ser verdad. Y al hacer clic en el enlace... ¡PUM! ¡Has sido rickrolleado! Pues el 28 de julio de 2021 fue un día memorable: la canción ha alcanzado los mil millones de reproducciones en YouTube.

La canción se publicó en 1987, hace 34 años ya, pero fue en 2007 cuando empezó a convertirse en meme mundial. Todo empezó en el foro de 4chan, en el que un usuario publicó un supuesto link a un tráiler del GTA IV que en realidad llevaba a este vídeo de YouTube. Pocos días después la práctica se extendió a todo el universo digital, hasta el punto que en el April Fool's Day de 2008 más de 18 millones de personas solo en los Estados Unidos fueron rickrolleadas.

¿Y qué piensa el propio Rick Astley de todo esto? Pues él está encantado. En una entrevista en Rolling Stone él mismo dijo que agradece muchísimo todo el apoyo que ha recibido en los últimos años, y además dice que le gusta haberse convertido en un meme por una canción suya, sin que nadie haya intentado ridiculizarle. "Si alguien lo hubiera manipulado y lo hubiera cortado todo para hacerme quedar como un estúpido... Quiero decir, ya estoy bastante estúpido de todas formas en ese vídeo."

El artista dejó un comentario en el vídeo de su Never Gonna Give You Up: "1 BILLION views for Never Gonna Give You Up! Amazing, crazy, wonderful! Rick ♥️". Vamos, que está encantado con su obra y dispuesto a que las redes sigan rickrolleando su canción.

Versionando el meme

Por supuesto, como a todo buen meme no le faltan homenajes. En todo el mundo, empezando por nada menos que Foo Fighters, con quienes cantó su tema en directo... y creó una amistad muy sólida con Dave Grohl gracias a esto.

El Never Gonna Give You Up lo ha cantado Brian Griffin en Padre de Familia...

... se ha versionado por lo menos en 20 estilos diferentes...

... ¡y hasta lo ha versionado Rick Astley en persona con Pablo Motos en El Hormiguero! No cabe duda de que si no es la canción más memética de la historia, poco le falta.