Zahara lanza su sarcástica 'Esto no es una canción política', el tema que nace de la censura de su disco 'Puta'

Ha cogido el miedo, la rabia, el odio y el acoso y la transformado en melodía y letra. En reivindicación, ironía, sarcasmo. En un grito de socorro. Zahara ha vuelto a alzar la voz para contestar a la presión de los que oprimen. Esto no es una canción política es un himno a favor de la libertad y radicalmente en contra de la censura. Ocho minutos de alegato en forma de carta combinado con música techno para crear un espacio de seguridad impermeable al machismo, la homofobia y las bestias del mundo de fuera.

Lo ha hecho. Después de cruzarse el país con su Puta Rave, la gira con la que ha llevado a todos los rincones de España el disco más desgarrado de su carrera, la cantante ha respondido a quienes quisieron acallar las realidades que cuenta en Puta con una "balada" directa al corazón. Al de quienes todo este tiempo le han dicho alto y claro que lo deje, que deje el nuevo lado quejoso y reivindicativo —incómodo al fin y al cabo— que la artista ha sacado a relucir y que vuelva a ser la niña indie sexy y delicada que, pegada a su guitarra, cantaba canciones de amor.

Para todos los que creen que calladas estamos más guapas, la intérprete de Taylor se ha abierto "las vísceras, las entrañas" y ha gritado contra los que censuraron su disco, acosaron en redes sociales, los que filtraron su teléfono móvil en internet y colaron el contacto en un chat erótico, contra los que la amenazaron.

Ya está aquí, editada, lanzada, al alcance de todos. La canción que la artista compuso para expresar en su templo de la libertad —en las raves, en sus conciertos, en la música techno— y que se juró que no saldría de allí para protegerla, a la canción y a ella misma, está fuera para ilustrar con imágenes de sus shows en Bilbao, Barcelona y Cambados lo que realmente ha supuesto un tema que nació desde la rabia: la absoluta redención.

"Quería que esta canción viviera solo en la rave, en un lugar de seguridad. Pero es que cada vez que la cantábamos, la gente se volvía loca. [...] Y esto hizo que el miedo se hiciera cada vez más pequeño. También hay una razón de peso: hemos visto cómo se han retirado libros de la biblioteca, cómo se han censurado obras de teatro, cómo se han cancelado proyecciones de películas infantiles. Y todo esto lo han hecho las mismas personas que intentaron cancelar mi concierto y que censuraron la portada de mi disco. Solo que entonces no tenían poder y ahora sí", reflexiona en el último capítulo de su documental Esto no es un documental la cantante.

"No quería ser mi propia censora. Así que la voy a publicar".

Con todos ustedes, Esto no es una canción política:

Letra de 'Esto no es una canción política'

El 12 de agosto de 2021 volvía a casa en tren

Una mujer estaba a mi lado viendo a su lado una foto de una vírgen con una banda de puta

Sólo que la vírgen no era vírgen

Y la puta, era yo

Me miró a su lado para comprobar que mi cara era la misma a la que acaba de darle like

Yo no pude ver si lo hacía para crucificarame o bendecirme

Viajamos siendo dos desconocidas la una para la otra

Pero mi cara estuvo en sus manos un buen rato

Mientras mi hijo a mi otro lado escuchaba Michael Jackson

Hoy es [?]

Y esto no es una canción política

Esto no es una canción política

No voy a dedicársela a ninguna bestia

No voy a hablar de quienes violan

No condenaré la violencia homófoba

No contaré que un día fui la mujer más famosa de España

Ni que tenía miedo a que me apalearan

Esto no es una canción en la que me abra las vísceras, las entrañas

No está escrita bajo los efectos de la rabia

Esto no es una canción autobiográfica

Esto no es una canción política

No voy a hablar de drogas ni de religión

Ni de libertad de expresión

Porque la libertad de los bares es mucho más importante

Mi misión es que no se ofenda nadie

No diré nada que pueda ser censurable

No importa si no me entienden

Yo solo quiero ser madre

No necesito reivindicarme

Esta canción no es arte

No es fruto de la impotencia y la ira

Es una canción aséptica y fría

Está completamente vacía

Esta canción ni siquiera es mía

Esto no es una canción política

Habla de los rayos del sol y el yate

Del bronceado perfecto

De la serie que no puedes perderte

Esta canción está llena de caritas sonrientes

No habla de mi reputación

No tiene remordimientos

No es víctima del patriarcado

Ni sale en el telediario

No se duerme pensando en las consecuencias de sus actos

No carga contra sus mandatarios

Esta canción defiende a muerte su bandera y su estado

Esta canción nunca será exiliada

Esta es una canción aria heteronormativa blanca

Esta canción es una puta balada

Esta canción es una puta balada