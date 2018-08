Zayn estrena un vídeo animado para 'Too Much', con Timbaland

El cantante acaba de lanzar el videoclip de su tema 'Too Much', el cuarto single de su nuevo disco, del que se desconoce la fecha de estreno.

Zayn y Timbaland en el vídeo de Too Much / Twitter

Zayn Malik domina el moonwalk. El cantante, que acaba de estrenar el vídeo animado de su nuevo tema 'Too Much', ha incluido en el clip uno de los pasos de baile más famosos de planeta. Eso sí, quien lo baila no es el propio Zayn, si no su avatar digital.

El single, en el que Zayn ha trabajado a dúo con Timbaland, formará parte del segundo álbum del cantante, que todavía no tiene fecha de estreno. Será su primer trabajo tras su debut en 2016 con 'Min of Mine', nada más salir de One Direction.

De este nuevo proyecto ya hemos podido escuchar los temas Dusk Till Dawn, Let Me, Enterteiner y Sour Diesel.