Rototom Sunsplash 2015

LUGAR: Benicàssim (Castellón)

FECHAS: Del 15 al 22 de agosto

ARTISTAS:

Major Lazer

Capleton

Super Cat

Morodo

Shuga

Jah Cure

Bad Manners

Matisyahu

Chambao

PopCaan

Naaman

Soja

Hollie Cook

Kiril Dzajkovski

Bunny Wailer

Katchafire

The Pioneers

Barrington Levi

Cham

Protoje

Clinton Fearon (ex-Gladiators)

The Uprising Roots

Sierra Leone's Refugee All Stars

Africa Unite

Cantando a Marley (con La Mala Rodríguez, Amparo Sánchez, Sr. Wilson...)

Uwe Banton & Next Generation, Lee 'Scratch' Perry, Macka B, Mellow Mood, Green Valley...

SERVICIOS:

- Zona de acampada

- Camper: 50€

- Camper + electricidad: 100€

- Mercadillo

- Zona infantil

PRECIO:

Abono 8 días: 200€ / Abono 8 días + camping: 240€

Abono 7 días: 175€ / Abono 7 días + camping: 210€

Abono 6 días: 150€ / Abono 6 días + camping: 180€

Abono 5 días: 125€ / Abono 5 días + camping: 150€

Abono 4 días: 100€ / Abono 4 días + camping: 120€

Abono 3 días: 85€ / Abono 3 días + camping: 100€

Abono 2 días: 60€ / Abono 60 días + camping: 70€

Entrada de día: 32 euros (excepto 17 de agosto - 35 euros)

Entrada gratuita para menores de 12 años, mayores de 65 años y personas con discapacidad

MÁS INFORMACIÓN:

rototomsunsplash.com

@sunsplash_es

CÓMO LLEGAR